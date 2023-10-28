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16:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» по делу проиграл на «болоте» в Воронеже. Но это не повод увольнять Абаскаля

Потеряли Бабича и важные очки.

Спартак
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Источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» еще в августе представил третий комплект формы — красно-черный, с отсылкой к 25-летию легендарного противостояния с «Аяксом». Нарядный комплект в «Спартаке» приберегли к игре в Воронеже.

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Выставленный Гильермо Абаскалем состав был вполне предсказуем и вопросов не вызвал. Довольно непривычная формулировка для этого сезона: в этом компоненте стабильности «Спартаку» явно недоставало. Снова в старте вышел Соболев: тема завтраков, похоже, исчерпана. В Москве остался Промес, получивший повреждение в прошлом туре, и его заменил Бонгонда, а Медине Абаскаль предпочел Игнатова. Не приехал в Воронеж и Джикия: повреждение ребер. Кто-то даже сопоставил это с тем, что Абаскаль в последнее время стал захаживать на тренировки спартаковских регбистов.

Люди лопатами выгребали воду из штрафной — так выглядели последние приготовления к матчу. Поле в Воронеже и так мягкое и медленное, а тут его две недели поливало дождями и засыпало снегом. Естественно, состояние газона стало главным обстоятельством этой игры. «Спартак» стилизовал форму под 90-е и получил поле в худших традициях тех лет.

Первый тайм показал, что «Факел» лучше приспособился к таким условиям. Главный момент первой половины — удар Маркова в штангу: мяч в прямом смысле слова приплыл в стойку и отскочил в руки Максименко. Да и в целом у хозяев неплохо проходило, если говорить языком Ташуева, «владение в атаку». «Спартак» почему-то не сразу понял, что выходить из обороны в пас и увлекаться комбинациями на этом газоне бесполезно. Впереди был Соболев, но забросы на него шли реже, чем того требовала ситуация.

Каких-то существенных изменений в игре во втором тайме не произошло. Отметим появление защитника «Факела» Калинина, который на прошлой неделе оказался в центре весьма необычного скандала — он отказался выходить на замену, и эту историю вынес сам клуб, отчитавший своего игрока.

Ну, а в этом матче все решил один эпизод в середине второго тайма. Бабич неаккуратно махнул ногой в своей штрафной и врезал по лицу Маркову. Вторая желтая сербу и пенальти в ворота «Спартака». Пострадавший Марков с 11 метров не промахнулся. Кстати, форварду «Факела» тут же припомнили эпизод из предыдущего тура, когда он чуть не сломал ногу игроку «Оренбурга» Флорентину. Точнее припомнили этот момент не самому Маркову, а судье Карасеву, который не показал очевидную красную за дикий фол.

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У «Спартака» оставалось 20 минут, 10 игроков и практически убитое поле. Абаскаль провел множество замен, но вышедшие игроки так и не поняли, как действовать на этом газоне. Ни навала от «Спартака», ни каких-то осмысленных атак — ничего этого не было. «Факел», наоборот, поймал кураж и пошел забивать второй. И забил — Моцпан продавил Хлусевича и прострелил, Якимов продлил пяткой, Максимов внес мяч в ворота из вратарской.

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Знаковая победа для «Факела» над «Спартаком», первая с 2000 года. Воронежу — почет и уважение. И за этот матч, и за уже сформировавшуюся серию из четырех игр без поражений, в которых было одержано три победы. Воронеж почти наверняка закончит тур за пределами зоны стыков — тренерская перестановка дала максимально быстрый эффект.

Ну, а вокруг «Спартака» разгорится очередная истерика. Это неизбежно. Хотя неправильно было бы использовать эту неудачу как аргумент в пользу желанной многими отставки Абаскаля. Он ведь все же футболом занимается, а не борьбой в грязи. Хотя этот результат укладывается в тенденцию. «Спартак» очень плох на выезде: это уже четвертое поражение в гостях подряд, и в трех матчах кряду красно-белые не могут забить.

Интересно только, увидим ли мы еще на игроках «Спартака» эту форму. Могут признать нефартовой и запрятать в самый дальний шкаф.

Олег Кошелев

Факел
2:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
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