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18:28 (мск), источник: ТАСС

Абаскаль заявил, что игру «Спартака» с «Факелом» трудно анализировать из-за состояния поля

Перед игрой пошел сильный дождь, из-за чего сотрудникам воронежского клуба пришлось приводить газон в порядок.

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Источник: РИА "Новости"

ВОРОНЕЖ, 28 октября. /ТАСС/. Состояние газона на матче 13-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и воронежским «Факелом» не позволяет проанализировать игру. Об этом журналистам заявил главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.

28 октября «Спартак» на выезде уступил «Факелу» со счетом 0:2.

«Прежде всего, хочу сказать, что команда в таком матче, когда практически было невозможно играть в футбол, кое-что показала, она боролась, хотела победы, пробовала, — сказал Абаскаль. — К сожалению, две индивидуальные ошибки стоили дорогого: в первом случае пенальти и удаление, во втором случае тоже можно было избежать ошибки. Они нас сегодня привели к такому результату. Но в целом в таких условиях играть трудно, очевидно, к таким матчам невозможно подготовиться. Ты не можешь готовить команду к игре на таком поле. Мы должны принять ошибки, принять поражение, мы должны не опускать голову, смотреть вперед и продолжать подготовку к следующим матчам».

«Такие игры трудно анализировать. Такое случается: бывает и снег, и холодно, бывает наоборот жарко очень. Но сегодня очень трудно анализировать футбол: нет спектакля, нет шоу. “Факел” при таких условиях одна из лучших команд чемпионата. Это команда с характером, физически сильная», — добавил Абаскаль.

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков в 13 матчах. В следующем туре красно-белые в гостях сыграют с московским «Локомотивом» 5 ноября.

Факел
2:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
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