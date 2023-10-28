Абаскаль заявил, что игру «Спартака» с «Факелом» трудно анализировать из-за состояния поля

«Прежде всего, хочу сказать, что команда в таком матче, когда практически было невозможно играть в футбол, кое-что показала, она боролась, хотела победы, пробовала, — сказал Абаскаль. — К сожалению, две индивидуальные ошибки стоили дорогого: в первом случае пенальти и удаление, во втором случае тоже можно было избежать ошибки. Они нас сегодня привели к такому результату. Но в целом в таких условиях играть трудно, очевидно, к таким матчам невозможно подготовиться. Ты не можешь готовить команду к игре на таком поле. Мы должны принять ошибки, принять поражение, мы должны не опускать голову, смотреть вперед и продолжать подготовку к следующим матчам».