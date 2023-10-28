Форвард «Спартака» Соболев: «Я с прессой больше не общаюсь»

Футбол, Премьер-лига, Тур 1328.10.2023, 14:00 (МСК UTC+3)Центральный стадион профсоюзов, 11612 зрителей
|Сергей Ташуев
|Гильермо Абаскаль
|Евгений Марков
|71′
|Максим Максимов(Вячеслав Якимов)
|83′
|31
|Александр Беленов
|98
|Александр Максименко
|28
|Руслан Магаль
|6
|Срджан Бабич
36′70′
|47
|Сергей Божин
29′
|82
|Даниил Хлусевич
|88
|Владислав Мастерной
|97
|Даниил Денисов
|92
|Сергей Брызгалов
|7
|Александр Соболев
|33
|Ираклий Квеквескири
|77
|Тео Бонгонда
|30
|Федор Кудряшов
66′
|4
|Алексис Дуарте
68′80′
|13
|Игорь Калинин
|39
|Павел Маслов
|10
|Ильнур Альшин
79′
|68
|Руслан Литвинов
66′
|11
|Никита Моцпан
|18
|Наиль Умяров
86′
|23
|Вячеслав Якимов
90′
|17
|Антон Зиньковский
73′
|15
|Кирилл Суслов
|23
|Никита Чернов
|14
|Хызыр Аппаев
90′
|22
|Михаил Игнатов
66′
|7
|Александр Долгов
|35
|Кристофер Мартинс
|20
|Евгений Марков
79′
|25
|Данил Пруцев
73′
|9
|Максим Максимов
|19
|Хесус Мануэль Медина
|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|8
|4
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|4
|14
|Фолы
|15
|6
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Владислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Адлан Хатуев(Россия, Грозный)
|Боковой судья
|Егор Болховитин(Россия, Ленинградская область)
|ВАР
|Андрей Фисенко(Россия, Владивосток)
|Ассистент ВАР
|Денис Березнов(Россия, Москва)