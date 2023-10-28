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19:20 (мск), источник: Sport24

Форвард «Спартака» Соболев: «Я с прессой больше не общаюсь»

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев объявил о бойкоте общения с прессой после поражения от воронежского «Факела» (0:2) в матче 13-го тура российской Премьер-Лиги.

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Недавно СМИ сообщили, что тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль временно отстранял Соболева от занятий с командой по дисциплинарным причинам.

«Я больше с прессой не общаюсь. Разговаривайте с источниками», — передает слова Соболева корреспондент Sport24 Андрей Бабич.

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