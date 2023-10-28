Сергей Ташуев: «Спартак» для всех — красная тряпка. Поэтому ее надо было разорвать
Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев подвел итоги победного матча 13-го тура чемпионата России со «Спартаком» (2:0).
Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев подвел итоги победного матча 13-го тура чемпионата России со «Спартаком» (2:0).
— Ребята рады, довольны победой. Я говорю, что надо работать, не просто бегать. Выиграли заслуженно. План на игру сработал почти полностью. Старались комбинировать только у штрафной, борьбу вели до конца.
Руслан Магаль — лучший игрок матча, огромный объем работы сделал. «Спартак» для всех — красная тряпка. Поэтому ее надо было разорвать. Мы атаковали, прессинговали, не боялись. Мои команды всегда успешно играли с топ‑клубами, потому что не ждали ошибок соперников.
— «Спартак» мало что создал. По вашему мнению, почему так произошло?
— Мы хотели владеть инициативой, заставить соперника бегать за нами. Хотели измотать их. «Спартак» к этому не привык. Но нам тоже было сложно. Вчера даже не тренировались, — сказал тренер «Факела».