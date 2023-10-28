«Зенит» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч 13-го тура РПЛ

Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Начало игры — в 19:00 мск.

В прошлом сезоне чемпионата России в матче первого круга команды сыграли вничью — 0:0, а во втором круге «Ахмат» на выезде победил «Зенит» со счётом 2:1. В текущем сезоне соперники встречались в Фонбет Кубке России. «Зенит» одержал две победы (2:0 и 3:3, 4:2 по пенальти).