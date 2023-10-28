«Ростов» обыграл «Локомотив» в матче чемпионата России по футболу
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу команды из Ростова-на-Дону.
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу команды из Ростова-на-Дону.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 октября. /ТАСС/. Футболисты «Ростова» со счетом 1:0 обыграли московский «Локомотив» в матче 13-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Ростов-Арене».
Мяч на третьей минуте забил Кирилл Щетинин.
«Ростов» прервал серию «Локомотива» из четырех матчей без поражений в РПЛ (две победы, две ничьих). Ростовчане одержали вторую победу подряд. В текущем сезоне команды играли друг с другом в третий раз. В рамках группового этапа «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России «Ростов» одержал домашнюю победу со счетом 2:1, а в Москве успех праздновал «Локомотив» — 3:1.
«Локомотив» с 20 очками и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» набрал 16 очков и поднялся на девятую строчку.
В следующем туре «Ростов» 6 ноября на выезде сыграет с «Оренбургом», «Локомотив» 5 ноября примет московский «Спартак».
В другом матче самарские «Крылья Советов» дома сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1).
«Крылья Советов» с 22 очками занимают третье место в турнирной таблице. «Оренбург» набрал 12 очков и располагается на 14-й строчке.