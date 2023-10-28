Как «Локо» не забил столько моментов?! У Карпина вторая сухая победа подряд

«Ростов» одержал вторую подряд сухую победу после безвыигрышной серии из семи матчей. Сегодня «худшую оборону лиги» не смог прорвать «Локомотив» с Дзюбой.

Команда Валерия Карпина забила в первой же атаке — на третьей минуте! В этой многоходовой атаке «Ростова» железнодорожники опоздали, проиграли в каждой микродуэли, а в концовке момента Пиняев не сделал несколько шагов в сторону Щетинина, чтобы заблокировать его удар. Но Сергей всё же атакующий игрок, поэтому, естественно, он не всегда правильно действует без мяча. Более того, в следующей атаке «Ростова» через минуту хозяева едва не заработали пенальти: очень непростой для судей эпизод единоборства Мохеби с Ненаховым — бригада Сухого решила, что иранец падал по собственной инициативе. В общем, по дебюту матча складывалось впечатление, что «Локомотив» ещё где-то в дороге из Москвы в Ростов-на-Дону.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456254082&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Быстрый гол команды Карпина отразился на картине матча. «Локомотив» при Михаиле Галактионове хорош в игре на быстрых ответных атаках, а тут требовалось поднимать линии, давить и возвращать себе мяч на чужой половине поля. Отнюдь не всегда попытки прессинга железнодорожников были слаженными, как правило, «Ростов» успешно разбивал их и находил пространство. В открытом футболе хозяева до перерыва создали ещё несколько моментов, которые должны были завершаться голами. Невероятно, как не забивали из убойных позиций Ионов, Глебов, Щетинин, Голенков…

«Локомотив» тоже мог забить, но в целом первый тайм по моментам проиграл. В центре внимания, конечно же, находился Дзюба, о чьих «тёплых» отношениях с Карпиным все прекрасно знают. Хотя тема сборной для её 35-летнего экс-капитана уже неактуальна. Весной Артём оформил в Ростове-на-Дону хет-трик. Теперь он был близок к красивому голу, когда тонко пробил пяткой, находясь под опекой Мелёхина — какие-то полметра отделили нападающего от шедевра. Ещё Дзюба посадил Мелёхина на жёлтую карточку. Молодой защитник (хотя уже достаточно опытный) наивно сыграл и зачем-то сфолил на пытавшемся убежать от него Дзюбе, который вряд ли быстрее и двигался не прямо к воротам.

На второй тайм не вышел Пиняев. Очевидно, это не лучший матч юного вингера. С одной стороны, Сергей пять раз встретился с мячом в чужой штрафной и дважды пробил, а с другой — у него не было ни передач под удар, ни обводок. А главное — результативных действий. Любопытно, что по ходу встречи Пиняев и Тикнизян менялись флангами. После выхода защитника Самошникова в роли вингера уже никакое решение тренера «Локо» не удивляет, но тот правша. А вот представить, что Тикнизян будет а-ля Роббен смещаться с фланга в центр под удар, довольно сложно.

«Ростов» после перерыва успешно успокоил игру минут на 20. Компактно защищаясь средним блоком, команда Карпина гасила все атаки «Локомотива», если забыть забитый Глушенковым мяч из очевидного офсайда. Но в середине тайма ростовчане «привезли» на свои ворота атаку два в два после собственного стандарта! От гола Миранчука (он как раз и поменял Пиняева) спасли Песьяков с двужильным Глебовым, помешавшим на добивании Тикнизяну. Потом и «Ростов» забил из положения вне игры. Голенков сегодня тоже завершил матч без результативных действий — его офсайд и отменил гол Мохеби.