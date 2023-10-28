«Зенит» одержал волевую победу над «Ахматом» в матче чемпионата России по футболу
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу петербуржцев.
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу петербуржцев.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Футболисты петербургского «Зенита» со счетом 2:1 обыграли грозненский «Ахмат» в матче 13-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге.
В составе победителей забитыми мячами отметились Иван Сергеев (32-я минута) и Матео Кассьерра (37). У проигравших отличился Мохамед Конате (24). Кассьерра забил 10-й мяч в текущем сезоне РПЛ и является лучшим бомбардиром чемпионата.
Главным арбитром матча был Сергей Карасев. Для него эта игра стала 250-й в чемпионатах России в этом статусе.
«Зенит» одержал третью победу подряд в РПЛ. Команда из Санкт-Петербурга набрала 26 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Ахмат» с 12 очками располагается на 13-й строчке.
В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет с калининградской «Балтикой», «Ахмат» примет воронежский «Факел». Встречи пройдут 4 ноября.