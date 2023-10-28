Форвард «Ахмата» пробежал полполя и забил в стиле Месси! Но «Зенит» нашел изящный ответ
Чемпион сделал победу за пять минут и сократил отставание от лидера до двух очков.
Чемпион сделал победу за пять минут и сократил отставание от лидера до двух очков.
«Зенит» одержал третью победу подряд и сократил отставание от лидера «Краснодара» до двух очков. Теперь чемпион будет ждать осечки конкурента в завтрашней выездной игре с ЦСКА.
В первые полчаса «Зенит» было просто не узнать. Команда Сергея Семака попала под высокий прессинг «Ахмата», который очень смело играл на поле чемпиона России, но как будто этого и хотела. Хозяева перепасовкой у своих ворот выманивали южан на прессинг, чтобы использовать свободное пространство на чужой половине поля. Вот только петербуржцам всё портил чудовищный брак. «Зенит» не был медленным, наоборот, спешил, суетился и допускал много ошибок под давлением грозненцев из-за желания быстро двигать мяч.
В результате всё закончилось голом-шедевром Конате на 24-й минуте. Центрфорвард «Ахмата» улетел со своей половины поля от Алипа и Родригао, обыграл поспешившего выбежать из ворот Адамова, не заметил страховавшего всех Эраковича и забил один из самых красивых мячей сезона. Команда Мирослава Ромащенко реализовала первый удар в створ.
«Зенит» нашёл себя только после пропущенного гола, да и то не сразу. Лишь на исходе получаса игры команда Семака нанесла первый удар по воротам «Ахмата». На тот момент у Кассьерры было одно касание в штрафной Шелии, у Сергеева — 0. Но российский форвард сравнял счёт своими первыми касаниями в штрафной южан, превратив в гол и первый удар в створ в исполнении «Зенита». Отчасти гол получился случайным. Клаудиньо бил, однако мяч отскочил от Сергеева, а потом Иван грамотно выдержал паузу и спокойно забил. Как ни удивительно, Сергеева никто из партнёров не поздравил — только Барриос подошёл через несколько секунд.
Более того, вопреки логике игры на перерыв команды уходили при счёте 2:1 в пользу «Зенита». Во второй голевой атаке хозяева наконец-то провели чемпионскую комбинацию: Кассьерра завязал её и сам же завершил, опередив зазевавшегося Челиковича. И, конечно же, блестящий длинный перевод сделал Сергеев.
Первые 15 минут после перерыва тоже не должны были радовать Семака. По истечении часа матча «Зенит» уступал «Ахмату» и по общему количеству ударов (7:10), и по попаданиям в створ ворот (2:3). Минимальное преимущество у сине-бело-голубых было только по ударам из пределов штрафной (4:3). Хуже того, ещё одной неприятностью для петербургской команды стала травма Клаудиньо. Ключевой наряду с Венделом созидатель «Зенита» получил повреждение на ровном месте, судя по всему, в единоборстве с Беришей. Пришлось делать вынужденную замену: Ду Кейрос вместо Клаудиньо.
После часа матча игра превратилась в вещь в себе. «Зенит» компактно оборонялся средним блоком, защищая результат, держал мяч, а у «Ахмата» не получалось отыскать свободное пространство. Мяч застревал в средней линии. Впрочем, и команда Семака не вылетала в контратаки так, как умеет. Ромащенко бросил в бой вторым форвардом Агаларова — к сожалению, подзабытого уже лучшего бомбардира сезона-2021/2022. Тогда Агаларов и Кассьерра заняли первое-второе места в списке снайперов РПЛ. Прошлый сезон оба провалили, но если нападающий «Зенита» перезагрузил карьеру, то Гамид до сих пор в тени Конате.
Лучший бомбардир нынешнего чемпионата снова не ушёл с поля без гола. В концовке колумбиец мог оформить дубль и добить команду Ромащенко, но ему не повезло — попал в штангу. Матео завершил матч с пятью касаниями в чужой штрафной, двумя ударами и одним голом. Теперь у Кассьерры 10 голов в 12 матчах сезона РПЛ. «Ахмат» на последних минутах ничего не создал. Грозненцы заметно устали, и даже замены, включая выход Агаларова, не добавили южанам энергии в атаке. Обидное поражение для «Ахмата», очень неплохо смотревшегося бóльшую часть встречи на «Газпром Арене».
Автор: Анатолий Романов