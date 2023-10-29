Лидер чемпионата России «Краснодар» сыграет с ЦСКА в матче 13-го тура
Также в воскресенье пройдут матчи «Пари НН» — «Сочи» и «Динамо» — «Урал».
Также в воскресенье пройдут матчи «Пари НН» — «Сочи» и «Динамо» — «Урал».
МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА в воскресенье примет «Краснодар» в матче 13-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет на «ВЭБ-Арене».
«Краснодар» является лидером чемпионата, команда набрала 28 очков в 12 матчах и не потерпела ни одного поражения. Беспроигрышная серия армейцев в РПЛ составляет семь матчей (шесть ничьих и одна победа). Красно-синие с 18 очками идут на седьмом месте.
Последний раз команды встречались в прошлом сезоне в суперфинале Фонбет — Кубка России. Встреча завершилась со счетом 1:1 в основное время, в серии пенальти победили москвичи (6:5). Армейцы также по сумме двух встреч прошли краснодарцев в ¼ финала «пути РПЛ» турнира (3:0, 0:1), одержали домашнюю победу (4:1) и сыграли в гостях вничью (0:0) в РПЛ.
ЦСКА подошел к матчу с лидером чемпионата, имея ряд потерь в составе. Из-за травм на поле не выйдут защитник Игорь Дивеев и полузащитник Максим Мухин. У «Краснодара» встречу с армейцами пропустит бразильский защитник Кайо.
По мнению обладателя Кубка УЕФА 2005 года в составе ЦСКА Евгения Алдонина, предстоящий матч станет проверкой на прочность для обеих команд. «Матч будет интересным, в нем не будет явного фаворита. Именно в таких матчах коллективы проходят проверку на прочность. ЦСКА придется экспериментировать с составом ввиду травм. “Краснодар” заслуженно лидирует в чемпионате, но не кажется непобедимой командой», — рассказал собеседник ТАСС.
Матч между ЦСКА и «Краснодаром» начнется в 19:30 мск.
В первом матче игрового дня «Пари Нижний Новгород» на своем поле сыграет против «Сочи». Нижегородцы занимают восьмое место, набрав 17 очков в 12 матчах, «Сочи» идет на последней, 16-й строчке, имея в активе девять очков. В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами в РПЛ, «Сочи» выиграл со счетом 2:1, а нижегородцы на своем поле забили четыре безответных мяча. Встреча начнется в 14:00 мск.
Другой воскресный матч начнется в 16:30 мск, в нем столичное «Динамо» встретится дома с екатеринбургским «Уралом». «Динамо» с 18 очками занимает шестую позицию, команда сыграла вничью три последних матча в РПЛ. «Урал» идет на десятом месте, набрав 16 очков. В прошлом сезоне «Динамо» дважды обыграло «Урал» в премьер-лиге, одержав домашнюю победу со счетом 2:1 и гостевую — 1:0.