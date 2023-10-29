«Нижний Новгород» победил «Сочи» в матче РПЛ

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил на 38-й минуте 30-летний полузащитник хозяев Николай Калинский. На 62-й и 93-й минуте в ворота нижегородцев были назначены пенальти, однако Ванья Дркушич и Кристиан Нобоа не смогли их реализовать.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456254092&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом, после 13 матчей нижегородцы располагаются на шестом месте в турнирной таблице с 20 очками. Футболисты из Сочи находятся на последней 16-й строчке с девятью баллами. Лидером РПЛ остается «Краснодар», имеющий в активе 28 очков.