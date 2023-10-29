Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Айнтрахт Ф
Боруссия Д
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Астон Вилла
Лутон Таун
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Брайтон
Фулхэм
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Ливерпуль
Ноттингем Форест
20
Футбол. Зарубежный
перерыв
Лилль
Монако
20
Футбол. Зарубежный
перерыв
Метц
Гавр
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Монпелье
Тулуза
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Монца
Удинезе
10
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Динамо
Урал
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вест Хэм
Эвертон
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бетис
Осасуна
21
Футбол. Зарубежный
18:15
Райо Вальекано
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
18:30
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
19:05
Ренн
Страсбур
Футбол. Премьер-лига
19:30
ЦСКА
Краснодар
Футбол. Зарубежный
19:30
Байер
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
20:00
Интер
Рома
Футбол. Зарубежный
20:30
Атлетик
Валенсия
Футбол. Зарубежный
15:00
Брест
ПСЖ
23
Футбол. Зарубежный
14:30
Кальяри
Фрозиноне
43
Футбол. Премьер-лига
14:00
Пари Нижний Новгород
Сочи
10
Футбол. Зарубежный
22:45
Марсель
Лион
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетико
Алавес
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
14:00
Пари Нижний Новгород
Сочи
10
28.10
Зенит
Ахмат
21
28.10
Ростов
Локомотив
10
28.10
Крылья Советов
Оренбург
11
28.10
Факел
Спартак
20
27.10
Рубин
Балтика
10
22.10
Ростов
Ахмат
30
22.10
Зенит
Крылья Советов
31
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
16:14 (мск), источник: Lenta.Ru

«Нижний Новгород» победил «Сочи» в матче РПЛ

«Пари Нижний Новгород» на своей арене победил «Сочи» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Нижний Новгород
СочиПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: ФК "Пари НН"

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил на 38-й минуте 30-летний полузащитник хозяев Николай Калинский. На 62-й и 93-й минуте в ворота нижегородцев были назначены пенальти, однако Ванья Дркушич и Кристиан Нобоа не смогли их реализовать.

Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом, после 13 матчей нижегородцы располагаются на шестом месте в турнирной таблице с 20 очками. Футболисты из Сочи находятся на последней 16-й строчке с девятью баллами. Лидером РПЛ остается «Краснодар», имеющий в активе 28 очков.

В следующем матче «Пари Нижний Новгород» на выезде сыграет с московским «Динамо» 2 ноября. «Сочи» днем ранее примет у себя «Факел».

Читайте также
Пари Нижний Новгород
1:0
Первый тайм: 1:0
Сочи
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Российские спортсмены отказались от участия в турнире в США из-за дискриминации
Трусова раскрыла первую фразу Тутберидзе после ее возвращения от Плющенко
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь