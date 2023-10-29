«Динамо» впервые с сентября одержало победу в матче чемпионата России по футболу

В составе победителей голы забили Константин Тюкавин (42-я минута) и Бителло (61). У проигравших отличился Илья Ишков (90+5).
Футболисты «Динамо» провели матч в специальной черной форме, посвященной пятикратному чемпиону СССР и трехкратному обладателю Кубка СССР в составе бело-голубых Льву Яшину, 22 октября отмечалось 94-летие со дня рождения вратаря. Перед началом матча команды почтили минутой молчания память матери футболиста «Урала» Игоря Дмитриева — серебряного призера чемпионата Европы в помещении 1998 года в беге на 60 м с барьерами Светланы Лауховой, которая скончалась 28 октября в возрасте 50 лет.
«Динамо» одержало победу в РПЛ впервые с 3 сентября, когда бело-голубые на выезде со счетом 2:1 обыграли «Ростов». До матча с «Уралом» команда четырежды сыграла вничью и потерпела одно поражение.
«Динамо» поднялось на четвертое место в турнирной таблице РПЛ, подопечные Марцела Лички набрали 21 очко. «Урал» — 10-й с 16 очками. В следующем туре «Динамо» 6 ноября на выезде сыграет с «Сочи», «Урал» в этот же день примет казанский «Рубин».
В другом матче игрового дня «Пари Нижний Новгород» дома со счетом 1:0 переиграл «Сочи», единственный мяч на 38-й минуте забил Николай Калинский. «Сочи» не сумел реализовать два пенальти: на 63-й минуте удар Вани Дркушича отбил Артур Нигматуллин, а на третьей добавленной ко второму тайму минуте выше ворот пробил Кристиан Нобоа.