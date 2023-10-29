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19:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Форвард «Динамо» Тюкавин — журналистам: пообщаться? Для вас я сдулся

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин после матча 13-го тура МИР РПЛ с «Уралом» (2:1) отказался общаться с журналистами.

Динамо
УралПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Чемпионат.com

«Пообщаться после матча с “Уралом”? Для вас я сдулся», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сегодня, 29 октября, в матче 13-го тура МИР Российской Премьер-Лиги встречались московское «Динамо» и екатеринбургский «Урал». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Голами за москвичей отметились Тюкавин и Бителло.

После результата данного матча «Динамо» располагается на четвёртой позиции с 21 очком после 13 матчей в Российской Премьер-Лиге. «Урал» находится 10-й строчке, набрав 16 очков в 13 турах чемпионата России.

Динамо
2:1
Первый тайм: 1:0
Урал
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