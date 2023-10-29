Форвард «Динамо» Тюкавин — журналистам: пообщаться? Для вас я сдулся

«Пообщаться после матча с “Уралом”? Для вас я сдулся», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сегодня, 29 октября, в матче 13-го тура МИР Российской Премьер-Лиги встречались московское «Динамо» и екатеринбургский «Урал». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Голами за москвичей отметились Тюкавин и Бителло.