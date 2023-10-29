ЦСКА следит за двумя футболистами «Локомотива»

В текущем сезоне 28-летний Миранчук провел 12 матчей за «Локомотив» в РПЛ, отметившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. На счету 27-летнего Жемалетдинова 1 гол и 1 результативная передача в 7 играх чемпионата России.