Как Петржела принес «Зениту» серебро и открыл тренерам-иностранцам путь в Россию

Источник: www.fc-zenit.ru

20 лет назад — в последние выходные октября 2003 г. — чемпионом России впервые стал ЦСКА. В том же сезоне произошло и другое историческое событие. Впервые в Российской премьер-лиге (РПЛ) тренер-иностранец смог привести команду к медалям. Чех Властимил Петржела завоевал с «Зенитом» серебро. Этот успех открыл дорогу в Россию специалистам из-за рубежа. Подробности того сезона и его последствий — в материале «Ведомости. Спорта».

Эксперимент после провала «Уралана»

Петржела являлся лишь вторым тренером-иностранцем в российском футболе. Первопроходцем был югослав Борис Буняк, который в 2000 г. провалился в элистинском «Уралане». На момент его назначения команда за 14 матчей набрала 10 очков и шла на 15-м месте. В оставшихся 16 встречах «Уралан» Буняка дважды сыграл вничью и потерпел 14 поражений. Математические шансы на спасение клуб из столицы Калмыкии потерял за несколько туров до конца чемпионата, а в предпоследней игре потерпел крупнейшее поражение в истории — проиграл в Москве «Локомотиву» Юрия Семина со счетом 0:9.

Из-за неудачного опыта «Уралана» другие российские клубы не спешили экспериментировать с приглашением иностранцев. С другой стороны, ставка на зарубежных специалистов с каждым годом выглядела все более привлекательной в связи с неудачами клубов и сборной в международных матчах. Сторонники приглашения иностранных тренеров объясняли свою точку зрения, в первую очередь, отсутствием свежих идей внутри российского тренерского корпуса.

В 2002 г. сборная России на чемпионате мира не смогла выйти из группы с Бельгией, Японией и Тунисом. По мотивам провала издание «Спорт-Экспресс» продвигало идею приглашения в национальную команду тренера-иностранца. На страницах газеты было размещено открытое письмо на имя президента Российского футбольного союза (РФС) Вячеслава Колоскова от группы бизнесменов, выражавших готовность за свои средства оплачивать контракт зарубежного специалиста. В числе прочих подпись под письмом поставил вице-президент «Лукойла» Леонид Федун, на тот момент еще не являвшийся владельцем «Спартака».

Но в итоге сборную России возглавил Валерий Газзаев. Как и предыдущий тренер, Олег Романцев, он совмещал работу в национальной команде и клубе (ЦСКА). А на эксперимент с тренером-иностранцем пошел «Зенит».

После бронзы-2001 (первого крупного успеха в российской истории) команда скатилась на 10-е место. Этому способствовал уход с тренерской скамейки 68-летнего Юрия Морозова, которому врачи рекомендовали отойти от работы. Местные специалисты — Михаил Бирюков и Борис Рапопорт — роль главного не потянули, а тренера калибра Семина или Газзаева «Зенит» позволить себе не мог. Поэтому на тот момент президент клуба Виталий Мутко решил рискнуть.

«Разочаровавшись в российских тренерах, Виталий Мутко настаивал на приглашении иностранца, — рассказывал агент Константин Сарсания, помогавший “Зениту” в подборе тренера, а впоследствии работавший спортивным директором клуба. — В ту пору у нас был очень хороший контакт, особенно после продажи [нападающего] Александра Панова в “Сент-Этьен”. При каждой встрече Мутко твердил: “Мне нужен тренер!”.

Смесь легионеров и молодых воспитанников

Сарсания предложил несколько кандидатур, из которых Мутко выбрал Петржелу. Чех к тому моменту работал только в родной стране, со «Спартой», «Славией», «Богемиансом» и другими клубами. Опыта зарубежной работы у Петржелы не было, но президента «Зенита» зацепила его ставка на скоростной футбол и активное привлечение молодых игроков к основному составу — на этих же ценностях строилась бронзовая команда Морозова. В ноябре 2002 г. с Петржелой подписали контракт на два года с опцией продления еще на сезон.

Петржела начинал тяжело. После двух побед в двух стартовых матчах (2:1 над «Сатурном» и «Локомотивом») его команда погрузилась в затяжной кризис, по ходу которого проиграла в Москве «Динамо» (1:7). После 11-го тура «Зенит» шел на восьмом месте, после чего внезапно преобразился. За оставшиеся 19 туров петербуржцы потерпели всего два поражения. На пике формы «Зенит» разгромил на «Петровском» шедший на первом месте ЦСКА (4:1), а осенью стал единственной командой, которой удалось победить в Казани «Рубин» (2:1).

К матчу с «Локомотивом» в 29-м туре петербуржцы лишились шансов на первое место. Игра завершилась со счетом 0:0, что официально сделало «Зенит» серебряным призером, и этот успех команда праздновала кругом почета, как будто завоевала титул.

Ради достижения результата Петржела отказался сразу от трех опытных футболистов, включая капитана Алексея Игонина, и начал активно задействовать 18−19-летних игроков: Владимира Быстрова, Игоря Денисова и Олега Власова. С привезенными Петржелой легионерами (среди них были защитники Мартин Горак и Павел Мареш, полузащитник Радек Ширл и нападающий Лукаш Гартиг), опытными игроками в лице Владислава Радимова и Александра Спивака, а также набиравшими силу Андреем Аршавиным и Александром Кержаковым они образовали «гремучую смесь».

Властимил Петржела тренировал «Зенит» с 2003 по 2006 гг. | Источник: www.fc-zenit.ru

«На тренировках в том “Зените” часто формировались отдельные команды из российских игроков и легионеров, — рассказывает “Ведомости. Спорту” чешский вратарь Камил Чонтофальски, также переехавший в Петербург за Петржелой из пражского “Богемианса”. — В каждой такой игре шла настоящая рубка. Это в традициях чешского футбола: там считается, что для победы нужно выиграть максимум единоборств. Некоторые игры были совсем жесткими, но команду это сплачивало. Мы не боялись, когда выходили на официальные матчи против фаворитов, того же ЦСКА».

Футболисты прониклись к Петржеле даже несмотря на суровый режим на сборах: четыре тренировки в день, лыжные кроссы на 10 км и занятия степ-аэробикой, которые вела его жена Зузана. Капитан серебряного «Зенита» Владислав Радимов вспоминал, что игроки терпели, потому что видели по ходу чемпионата, какой эффект дает эта работа.

«Петржела сумел нас раскрепостить, и поскольку в команде было много питерских мальчишек, то, как мне кажется, именно это заряжало трибуны, которые гнали нас вперед и помогли завоевать серебряные медали. Для Петербурга в то время это было грандиозным успехом», — говорил он.

В Кубке УЕФА «Зенит» Властимила Петржелы дошел до 1/4 финала в сезоне 2005/06 | Источник: www.fc-zenit.ru

На симпатии болельщиков к Петржеле повлияло и то, что тренер повязывал на матчи зенитовский шарф, причем даже летом. Журналистам Петржела никогда не отказывал в интервью. Чех говорил на русском, но не владел им в совершенстве, изобретая несуществующие конструкции вроде «не можно». Это же служило Петржеле защитой в случае появления интервью с громкими заголовками. Тогда чех обвинял представителей СМИ в том, что его не так поняли и пишут «дураковины».

«Я учил русский в школе, знания оставались, — вспоминает Петржела для “Ведомости. Спорта”. — Если говорить о бытовых трудностях, то я их не увидел. Мне кажется, по инфраструктуре в те годы Россия и Чехия не слишком отличались. У меня была простая мотивация: я получил лучший в жизни контракт и увидел лучших в моей жизни футболистов. Радимов, Аршавин, Кержаков, Денисов, Спивак — это было чудо. Я понял, что с ними можно построить команду на годы».

Поток иностранцев

Но развить успех серебряного сезона или хотя бы повторить его у Петржелы не получилось. В 2004 г. «Зенит» занял четвертое место, в 2005-м стал шестым, а в мае 2006-го Петржелу уволили после семи матчей — команда к тому моменту шла на девятом месте.

Вместе с тем прогресс того «Зенита» был очевиден. Игроки Петржелы начали постепенно формировать костяк сборной России, а сам клуб, несмотря на отсутствие успехов в РПЛ серьезно улучшил результаты в международных турнирах. В сезоне 2005/06 петербуржцы дошли до ¼ финала Кубка УЕФА — до этого клуб в принципе никогда не достигал весенней стадии еврокубков. Кубок УЕФА и Суперкубок Европы «Зенит» в итоге выиграл в сезоне 2007/08 — уже под руководством сменившего Петржелу голландца Дика Адвоката.

Еще одно наследие Петржелы, помимо подготовки игроков для сборной России, состоит в расчистке дороги для тренеров-иностранцев в российский футбол. В сезоне 2003 г. «Зенит» так и остался единственной командой РПЛ, доверившейся заграничному специалисту. Но сезон 2004 г. уже четыре команды лиги начали под руководством тренеров из-за рубежа. «Спартак» возглавил итальянец Невио Скала, «Динамо» — чех Ярослав Гржебик, ЦСКА — португалец Артур Жорже, а «Аланию» — француз Ролан Курбис.

По удивительному совпадению, ни один из них не продержался до конца сезона, однако хлынувший поток было уже не остановить. К концу октября 2023 г. в РПЛ, считая Петржелу и Буняка, в статусе главных тренеров или и.о. поработал 51 специалист из дальнего зарубежья. При этом Петржела по проценту набранных очков (58,68%) до сих пор остается в топ-10.

В целом же в российском футболе за это время поработало еще больше иностранных тренеров. Например, Фабио Капелло тренировал только сборную России, но не работал в РПЛ. А в Первой лиге засветились специалисты из Чехии (Йозеф Хованец в «Кубани»), Шотландии (Алекс Миллер в «Сибири») и Испании (Рамон Трибульетч в «Акроне», правда, он успел провести только сборы зимой 2021 — 2022 гг.).

Из-за обилия иностранной рабочей силы возглавляемое Михаилом Гершковичем Объединение отечественных тренеров поспособствовало тому, что в 2013 г. в чемпионатах РПЛ и Первой лиги был введен налог на специалистов из-за рубежа. Клуб РПЛ, пригласивший иностранца на пост тренера, должен был сделать за него взнос в размере 5 млн руб., а клуб Первой лиги — 2,5 млн руб. Российский футбольный союз (РФС) отменил налог на тренеров-иностранцев только в сентябре 2015 г.

Петржела введение налога не застал, а называть значимой свою роль в повальном увлечении клубов РПЛ иностранцами отказывается. Тем не менее, на взгляд Петржелы, конкуренция пошла российскому тренерскому цеху на пользу.