«Краснодар» проиграл ЦСКА и потерпел первое поражение в сезоне РПЛ

Источник: https://t.me/fckrasnodar

В составе победителей гол забил Федор Чалов (41-я минута).

«Краснодар» потерпел первое поражение в текущем сезоне РПЛ. До матча с ЦСКА краснодарский клуб одержал восемь побед и четырежды сыграл вничью. В РПЛ не осталось команд, которые не потерпели ни одного поражения в текущем сезоне.

Перед матчем игроки ЦСКА вышли на поле в футболках со словами поддержки в адрес полузащитника армейцев Максима Мухина. 22 октября пресс-служба команды сообщила, что игроку диагностировали разрыв передней крестообразной связки, ему предстоит операция.