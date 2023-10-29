Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Атлетик
Валенсия
12
Футбол. Зарубежный
22:45
Марсель
Лион
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетико
Алавес
Футбол. Зарубежный
20:00
Интер
Рома
10
Футбол. Премьер-лига
19:30
ЦСКА
Краснодар
10
Футбол. Зарубежный
19:30
Байер
Фрайбург
21
Футбол. Зарубежный
19:05
Ренн
Страсбур
11
Футбол. Зарубежный
18:30
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
03
Футбол. Зарубежный
18:15
Райо Вальекано
Реал Сосьедад
22
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Боруссия Д
33
Футбол. Зарубежный
17:00
Астон Вилла
Лутон Таун
31
Футбол. Зарубежный
17:00
Брайтон
Фулхэм
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Ливерпуль
Ноттингем Форест
30
Футбол. Зарубежный
17:00
Лилль
Монако
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Метц
Гавр
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Монпелье
Тулуза
30
Футбол. Зарубежный
17:00
Монца
Удинезе
11
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо
Урал
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Вест Хэм
Эвертон
01
Футбол. Зарубежный
16:00
Бетис
Осасуна
21
Футбол. Зарубежный
15:00
Брест
ПСЖ
23
Футбол. Зарубежный
14:30
Кальяри
Фрозиноне
43
Футбол. Премьер-лига
14:00
Пари Нижний Новгород
Сочи
10
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
19:30
ЦСКА
Краснодар
10
16:30
Динамо
Урал
21
14:00
Пари Нижний Новгород
Сочи
10
28.10
Зенит
Ахмат
21
28.10
Ростов
Локомотив
10
28.10
Крылья Советов
Оренбург
11
28.10
Факел
Спартак
20
27.10
Рубин
Балтика
10
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
21:31 (мск), источник: ТАСС

«Краснодар» проиграл ЦСКА и потерпел первое поражение в сезоне РПЛ

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА дома со счетом 1:0 обыграл «Краснодар» в матче 13-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «ВЭБ-Арене».

ЦСКА
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: https://t.me/fckrasnodar

В составе победителей гол забил Федор Чалов (41-я минута).

«Краснодар» потерпел первое поражение в текущем сезоне РПЛ. До матча с ЦСКА краснодарский клуб одержал восемь побед и четырежды сыграл вничью. В РПЛ не осталось команд, которые не потерпели ни одного поражения в текущем сезоне.

Перед матчем игроки ЦСКА вышли на поле в футболках со словами поддержки в адрес полузащитника армейцев Максима Мухина. 22 октября пресс-служба команды сообщила, что игроку диагностировали разрыв передней крестообразной связки, ему предстоит операция.

ЦСКА поднялся на пятое место, команда набрала 21 очко. «Краснодар» с 28 очками возглавляет турнирную таблицу. В следующем туре армейцы примут «Пари Нижний Новгород» 5 ноября, краснодарский клуб в этот же день на своем поле встретится с самарскими «Крыльями Советов».

ЦСКА
1:0
Первый тайм: 1:0
Краснодар
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Воевода рассказал, как украинский спортсмен отреагировал на его выход с флагом России
Выступавший за сборную России спортсмен вернулся в Канаду
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь