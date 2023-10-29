«Краснодар» проиграл ЦСКА и потерпел первое поражение в сезоне РПЛ
МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА дома со счетом 1:0 обыграл «Краснодар» в матче 13-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «ВЭБ-Арене».
МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА дома со счетом 1:0 обыграл «Краснодар» в матче 13-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «ВЭБ-Арене».
В составе победителей гол забил Федор Чалов (41-я минута).
«Краснодар» потерпел первое поражение в текущем сезоне РПЛ. До матча с ЦСКА краснодарский клуб одержал восемь побед и четырежды сыграл вничью. В РПЛ не осталось команд, которые не потерпели ни одного поражения в текущем сезоне.
Перед матчем игроки ЦСКА вышли на поле в футболках со словами поддержки в адрес полузащитника армейцев Максима Мухина. 22 октября пресс-служба команды сообщила, что игроку диагностировали разрыв передней крестообразной связки, ему предстоит операция.
ЦСКА поднялся на пятое место, команда набрала 21 очко. «Краснодар» с 28 очками возглавляет турнирную таблицу. В следующем туре армейцы примут «Пари Нижний Новгород» 5 ноября, краснодарский клуб в этот же день на своем поле встретится с самарскими «Крыльями Советов».