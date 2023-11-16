На каких машинах ездил легендарный футболист сборной СССР. Одна из них чуть не сгорела из-за несчастного случая

Лев Яшин — легенда не только советского, но и мирового футбола. В СССР обладатель «Золотого мяча» пользовался огромным авторитетом, но жил на довольно смешную зарплату и совсем не купался в роскоши.

С машинами была такая же история. Яшину наверняка могли привезти из-за рубежа крутую иномарку, но сам футболист предпочитал ездить на отечественном автопроме. Он обожал «Волги» — самый дорогой и престижный общедоступный автомобиль в СССР.

Лев Иванович попросил 21-ю «Волгу» в 1958-м после третьего за пять лет чемпионства с московским «Динамо». Ему дали светлую «Волгу», на капоте которой красовался металлический олень.

«В конце 50-х мы были где-то в центре, сели в машину, и Лев говорит: “Чего-то не хватает”, — рассказывала в интервью Sports.ru вдова вратаря Валентина Тимофеевна. — Оказывается, кто-то покарябал капот и оторвал оленя. Через несколько дней на улице подошел мужик: “У вас нет оленя, могу продать”. “Спасибо, не нужно, сам у себя оторвал”, — ответил Лев. Больше на его “Волгах” оленей не было».

На первой машине Яшин не раз попадался гаишникам за превышение скорости. Многие из них были фанатами «Динамо» — они часто прощали легендарного футболиста, оставляя того без наказания. Но так было далеко не всегда.

«Ехали из пионерлагеря, недалеко от дома на Кутузовском проспекте нас остановил милиционер — говорит, превысили скорость, хотя Лев на подъезде домой всегда тормозил, — отмечала Валентина Тимофеевна. — У него все равно попросили права. “Да ладно, мы же свои, динамовцы”. “Я за “Динамо” не болею, я за “Спартак”, — ответил милиционер и проколол дырку в талоне предупреждений”.

Уже в начале 70-х Яшин сдал в комиссионку старую «Волгу» и приобрел 24-ю модель белого цвета. С этой машиной потом приключилась неприятная история — новая «Волга» чуть не сгорела из-за несчастного случая.

«После игры мы собирались ехать за грибами, — вспоминала Валентина Яшина. — Лев заправился и поставил машину на пригорок, чтобы стек бензин. Кто-то бросил окурок или спичку, бензин начал выгорать — пламя шло из бензобака, загорелись задние сиденья. Сначала горело не сильно, Лев прихлопывал огонь и сжег ладони. Потом зачем-то открыл багажник — ему надо было спасать колеса, но подъехал какой-то “Москвичок”, его шофер затушил багажник из огнетушителя. Хорошо, что рядом была воинская часть, где эту “Волгу” починили».

Правда, через два месяца Лев Иванович решил от нее избавиться. «Волга» постоянно ломалась — то нагревалась, то текла. Поэтому Яшин решил взять себе такую же машину белого цвета.

Он ездил на ней до тех пор, пока у него не начались серьезные проблемы со здоровьем. В 80-е легендарному футболисту, перенесшему два инфаркта, отняли правую ногу. Садиться за руль Яшин уже никак не мог.

«Приходилось кого-то просить, чтобы поехать на дачу, и мне срочно пришлось сесть за руль — возила Льва на “Волге”, потом отдали ее дочке», — рассказывала Валентина Тимофеевна.