Тренер ЦСКА Федотов прокомментировал победу над «Краснодаром» в РПЛ

«Мы доминировали, хорошо прессинговали и с этого имели моменты. Надо отдать должное их вратарю, который в нескольких моментах свою команду выручил, как и наш Игорь, который тоже сыграл мастерски и оставил свои ворота в неприкосновенности.



Когда мы повели, стали действовать более компактно, в среднем блоке. Но соперник немножко вдавил нас в штрафную, и мы немножко не доигрывали те эпизоды, когда нужно было доводить быстрые атаки до логического завершения», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».