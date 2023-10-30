Бразильский футболист признался, что его раздражает в России

Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года, когда началась спецоперация на Украине, были временно ограничены полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России, в числе которых и кубанские аэропорты Анапы, Геленджика и Краснодара.

«Не буду лгать, это сложно. К сожалению, аэропорт закрыт, поэтому некоторые поездки получаются утомительными. Нам понадобилось 11 часов, чтобы добраться до Москвы, приехали уставшими, накопление игр и поездок начинает раздражать, но мы стараемся не думать об этом слишком много», — цитирует Тормену журналист Фабио Алейшо в Telegram-канале.