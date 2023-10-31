Текущие события
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Балтика
Ахмат
31
Футбол. Кубок России
19:30
Зенит
Крылья Советов
10
Футбол. Зарубежный
30.10
Гранада
Вильярреал
23
Футбол. Кубок России
1.11
Сочи
Факел
Футбол. Кубок России
1.11
Локомотив
Рубин
Футбол. Кубок России
1.11
Спартак
Краснодар
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
29.10
ЦСКА
Краснодар
10
29.10
Динамо
Урал
21
29.10
Пари Нижний Новгород
Сочи
10
28.10
Зенит
Ахмат
21
28.10
Ростов
Локомотив
10
28.10
Крылья Советов
Оренбург
11
28.10
Факел
Спартак
20
27.10
Рубин
Балтика
10
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
21:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Ловрен: приехал в «Лион» на меньшие деньги. «Зенит» не дал мне никакого плана на будущее

Бывший защитник «Зенита» Деян Ловрен рассказал о переходе во французский «Лион».

Зенит
ЛионПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Чемпионат.com

«Весь процесс занял 4−5 дней. Я получил предложение после чемпионата мира. Прилетел в отпуск в горы недалеко от Лиона. Приземлился в аэропорту с чемоданами, собирался в отпуск, не ожидал трансфер. Планировал, что 16 или 17 января вернусь в Санкт-Петербург.

Семак говорил, что “Зенит” не смог повторить предложение “Лиона”? В “Зените” у меня контракт был больше, сюда я приехал на меньшие деньги. Я приехал сюда не ради денег. Я не получал никакого предложение от “Зенита”. Но это футбол, такое случается. В любом случае у меня оставалось шесть месяцев до конца контракта.

Что побудило меня на переход? Просто хотел быть уверен в своём будущем. В “Зените” будущее было неопределенно. К сожалению, они не дали мне никакого плана на будущее, а “Лион” предложил контакт на 2,5 года», — сказал Деян Ловрен в видео на YouTube-канале Владимира Колоса.

Напомним, Деян Ловрен играл за «Зенит» с 2020 по 2022 год, после чего перебрался в «Лион», за который уже выступал с 2010 по 2013 год. Хорват провёл за клуб из Санкт-Петербурга 63 матча, забил три гола и отдал три результативные передачи.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Овечкин забросил и стал лучшим снайпером в истории НХЛ! Разбираемся
Кто круче — Хабиб или Махачев? Ответ понравится не всем
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь