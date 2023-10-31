Ловрен: приехал в «Лион» на меньшие деньги. «Зенит» не дал мне никакого плана на будущее

«Весь процесс занял 4−5 дней. Я получил предложение после чемпионата мира. Прилетел в отпуск в горы недалеко от Лиона. Приземлился в аэропорту с чемоданами, собирался в отпуск, не ожидал трансфер. Планировал, что 16 или 17 января вернусь в Санкт-Петербург.



Семак говорил, что “Зенит” не смог повторить предложение “Лиона”? В “Зените” у меня контракт был больше, сюда я приехал на меньшие деньги. Я приехал сюда не ради денег. Я не получал никакого предложение от “Зенита”. Но это футбол, такое случается. В любом случае у меня оставалось шесть месяцев до конца контракта.



Что побудило меня на переход? Просто хотел быть уверен в своём будущем. В “Зените” будущее было неопределенно. К сожалению, они не дали мне никакого плана на будущее, а “Лион” предложил контакт на 2,5 года», — сказал Деян Ловрен в видео на YouTube-канале Владимира Колоса.