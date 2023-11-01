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16:30 (мск), источник: Чемпионат.com

«Не всю же жизнь идти на первом месте». Семак признал кризис «Зенита» — и вышел из него

Проблем было много, но тренер справляется.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Помните конец сентября? Пиковое время разговоров о кризисе «Зенита». Поражение от «Локо» на своём поле, потом три мяча от «Оренбурга» на чужом. Да и вообще, весь старт сезона Питер трясло. Совсем не типичная ситуация. Может, поэтому сначала чемпионский титул поехал в сторону «Открытие Арены», потом резко сменил направление — съехал на М4 и отправился в Краснодар. Даже не думая возвращаться на Север. Однако к 14-му туру движение наверняка замедлилось. Ведь «Зенит» набрал темп, «Краснодар» — сбавил, и отставание от первого места теперь всего два очка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Всё за счёт феноменального октября. История началась в Кубке — в Питере легла «Балтика». Потом «Сочи» (в гостях), «Крылья», «Ахмат». И снова «Крылья» в Кубке. Пять побед из пяти: с точки зрения результатов и игры — лучший месяц со старта сезона. Как следствие — уверенное второе место в РПЛ, первое в группе Кубка. После «Ахмата» Сергея Семака спросили (наверняка не в последний раз) — что же случилось с его командой в августе-сентябре. Ответ получился очень даже информативным.

Конечно, «Зенит» подсел. Естественно, с точки зрения эмоциональной и с точки зрения состава, по сравнению с прошлым годом, мы стали слабее. Перестраиваемся по ходу сезона: сначала одна схема, потом другая. Системообразующие игроки то есть у нас, то кто-то ушёл, кто-то, как те же Марио или Караваев, в сегодняшней игре недоступны были. Поэтому приходится каким-то образом перестраиваться. Будем двигаться. Чемпионат длинный, мы будем делать то, что мы можем — выкладываться на 100%. Дальше посмотрим, кто где будет. Ситуации такие бывают, не всю же жизнь на первом месте идти.

То есть тренер выделяет несколько важных причин неудачного начала:

  • состав, который стал слабее;
  • вынужденная смена схем;
  • периодические травмы важных игроков.

И ведь не придраться. Летом из «Зенита» ушли два определяющих игрока при схеме 4−3−3, которая давала результат. Один из центральной оси — Далер Кузяев. Второй с фланга — Малком. Условная замена первому — Коваленко и Ду Кейрос, которых, кроме как в матчах Кубка, мы не видим. Условная замена второму — Изидор, который плотно присел на скамейку. Получается, Семак потерял две ключевые позиции и вынужден был искать внутренние резервы на замену. Неудивительно, что первое время выходило с трудом. Приходилось, например, экспериментировать со схемами.

Источник: Чемпионат.com

Вы же помните, как мы увидели «Зенит» с пятью защитниками? Задумка понятная — раз нет явных вариантов на фланг атаки, будем насыщать центр, а фланги закроют крайние защитники, которые умеют помогать впереди. Объяснимо. Странно не использовать Фернандеса в этой роли. Или Дугласа с его суперпасом. Но потом Марио вылетел. Проблемы появились и у Караваева. Выход? Обратное возвращение на гибридные 4−3−3, которые при обороне порой снова трансформируются в 5−3−2. Да, такая опция тоже существует. Такая частая ротация схемы, конечно, не помогает футболистам, которые должны нарабатывать связи. Но будто есть иной выход.

Травмы тоже идут не в пользу команды Семака. В обороне там просто кошмар — к началу сезона не был готов Родригао, болячки стал получать Чистяков. Потом травмы словили Караваев и Марио. А тут ещё и бесконечные ошибки Ренана. Поэтому главным защитником осени стал Алип. Вот это преображение! Так что теперь не удивляйтесь, почему Питер так много пропускал. Но сейчас стало лучше — Родригао набрал форму, Караваев поправился, Чистяков на подмене и Алип — в основе. Проблемы только с Марио. Но он, похоже, вылетел до весны.

Мало разрешать появившиеся трудности. Нужно искать и новые решения. Семак с этим справляется. Как вам хотя бы пара Сергеев — Кассьерра, которые умудряются выходить в схеме 4−3−3. И много забивать (причём каждый). Матео вообще главное атакующее открытие сезона. Плюс праймовый Вендел — без него было бы совсем тяжко. Да, парень вернулся позже, но в какой же крутой форме. Сразу влетел в основу и сейчас один из лучших в команде.

«Зенит» преодолел кризис. Хоть и после чемпионского сезона команда многое потеряла. Но Семак выявил проблемы и пока успешно их решает. Совсем скоро 11 ноября и матч с «Краснодаром». После которого команда Семака может вернуться в лидеры.

Дмитрий Зимин

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