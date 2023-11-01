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21:05 (мск), источник: Sport24

Божович назвал лучший российский город, в котором он жил

Бывший главный тренер ряда клубов РПЛ Миодраг Божович рассказал, почему он любит Россию, и назвал лучший российский город из тех, в которых ему довелось пожить. Божович успел поработать в Москве, Перми, Ростове-на-Дону, Туле и Самаре.

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Источник: Sport24

«Лучший город, в котором жил в России — Ростов. Красивое побережье, широкие и просторные берега. Ростов похож на Белград, напоминал мне дом. Все города, в которых жил, были красивыми: Самара и Тула. Жизнь в России назову одним словом — красота!

Почему люблю Россию? Потому что много здесь работал, и в этой стране есть исторические связи России, Черногории и Сербии. Потому что это православная страна с разными народами. Не раз говорил, что в России чувствовал себя как дома, везде относились гостеприимно: в Чечне, Дагестане, Кабардино-Балкарской Республике.

Россия — большая страна со множеством красивейших мест. Столько морей, рек и озер. Красота в каждом сезоне года! В России любой найдет себе местечко», — сказал Божович в беседе с корреспондентом Sport24 Зариной Халимхоновой.

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