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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
00:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Локо» и «Спартак» готовы заскочить на третье место, «Краснодар» опасается «Крыльев». Анонс 14-го тура

На выходных будет много горячих схваток между соседями по таблице.

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Источник: Спорт-Экспресс
Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 14, 5.11.2023, 19:30

Локомотив-Спартак-

«Локомотив» — «Спартак». Шанс заскочить на третье место и снять с себя давление

«Неоднозначный» — пожалуй, такое прилагательное лучше всего подходит, чтобы описать, как складывается сезон и для «Локомотива», и для «Спартака». Трудно представить более равную диспозицию, чем та, с которой обе команды подходят к очному матчу — по 20 набранных очков, по 18 забитых мячей, поражения в предыдущем туре и множество вопросов по качеству игры.

С натяжкой фаворитом можно назвать «Локо» — во-первых, играет дома, во-вторых, осенью красно-зеленые смотрелись все же более цельно, хоть в последних трех турах и не смогли одержать ни одной победы. Вопросов к Галактионову хватает и в плане организации действий в обороне (третьи по ожидаемым пропущенным голам), и по креативу в атаке (четвертые с конца). Но постепенное, хоть и очень медленное движение к качеству игры второй половины прошлого сезона все же заметно.

У «Спартака» же в последнее время результаты и уровень футбола более печальный. В отрезок из пяти последних матчей в РПЛ уместились 0:4 от «Крыльев» и 0:2 от «Факела». Да, была победа над крепким «Пари НН» и 2:2 в дерби с ЦСКА, но вкупе с удручающими результатами двух заключительных матчей группового этапа Кубка (0:3 от «Динамо» и 2:3 от «Краснодара») картина вырисовывается такая, что Гильермо Абаскаль может потерять работу уже во время зимней паузы. Плюс встречу пропустят и Срджан Бабич, и Георгий Джикия (а возможно, даже Промес), что точно не может не сказаться на команде.

Удивительно, что при всех проблемах «Локо» и «Спартак» находятся всего в двух очках от третьей строчки, и сам факт нахождения на ней при оценке успехов отодвинет на второй план качество игры. Но чтобы снять с себя давление болельщиков и прессы, нужно побеждать. Причем здесь и сейчас.

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 14, 5.11.2023, 14:00

Краснодар-Крылья Советов-

«Краснодар» — «Крылья Советов». Поражение для любого приведет к разговорам о спаде

— У вас сложный отрезок: ЦСКА, «Спартак» в Кубке, потом «Крылья» и «Зенит». Это самый важный этап за время вашей работы в России?

— Это сложные матчи. Как по мне, самая сложная игра нас ждет против Самары. Потому что «Крылья» — отличная команда с качественными исполнителями и тренером. Чтобы победить в воскресенье, нужно поскорее забыть сегодняшнюю игру. «Крылья» неслучайно на том месте, где они находятся.

Так после кубковой победы над «Спартаком» говорил главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич. Несмотря на то что у «Крыльев» наметился спад (два поражения и ничья в трех последних турах), грозным соперником от этого они быть не перестают — первое место по голам, третье по xG, третье место в таблице, в конце концов. Да и у «Краснодара» в октябре не особо ладилось. С атакой все еще более-менее в порядке, зато нахваленная ранее оборона начала сбоить — за месяц лишь в одном матче (в Кубке с «Пари НН») «быкам» удалось сохранить свои ворота сухими. Тревожный звонок перед встречей с самой результативной командой лиги.

С другой стороны, «Краснодар» играет дома, где за летне-осенний отрезок РПЛ потерял очки всего однажды — в том самом матче с «Локо», когда гости спаслись в самой концовке (1:1), уступив по ожидаемым голам аж в три раза (1,74:0,57 xG). «Локомотив» — «Спартак» — топ-вывеска 14-го тура, но именно встреча «Краснодара» с «Крыльями Советов» — самая интригующая как минимум с точки зрения турнирной таблицы. Обе команды в случае неудачи могут серьезно сдать позиции (хозяева — упустить первую строчку, гости — вылететь из тройки), а это спровоцирует уже серьезные разговоры если не о кризисе, то об ощутимом спаде. С другой же стороны, победа перечеркнет последние неудачные результаты и наверняка серьезно повлияет на моральный настрой футболистов на заключительный отрезок перед зимней паузой. Ждем битву.

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 14, 4.11.2023, 19:00

Балтика-Зенит-

«Балтика» — «Зенит». Ждать ли повторения сенсации в Кубке?

Если взглянуть на турнирную таблицу, может показаться, что включать этот матч особого смысла нет — играет явный фаворит, собирающийся в ближайшее время сместить «Краснодар» с первого места, и аутсайдер, идущий на предпоследнем месте. Очевидно, что «Зенит» будет владеть игровым преимуществом и в теории должен забирать свои три очка. Но есть парочка «но».

Во-первых, «Балтика», несмотря на всего 11 набранных очков за 13 туров, дома играет очень недурно. Команда Сергея Игнашевича в Калининграде в рамках РПЛ потерпела всего одно поражение — от «Урала», и то еще в августе. На выезде «Балтика» набрала ноль очков, зато дома дает бой любому — в том числе в конце октября скатала 2:2 с «Краснодаром».

Во-вторых, сам «Зенит» уже успел проиграть в Калининграде в этом сезоне. Кубковые 1:0 — доказательство того, как «Балтика» преображается при поддержке родных трибун. Да, в том матче команда Семака была не похожа на себя, да, матчи Кубка и РПЛ — разные вещи, но тогда мы увидели, за счет чего калининградцы могут добиваться результата с соперниками, явно превосходящими их в классе. А это навязывание борьбы на каждом участке поля, стандарты и неуемная энергия. В общем, легкой прогулки у «Зенита» точно не намечается — плюс болельщики ждут реабилитации за то самое поражение в конце августа.

И еще из интересного: статистика личных встреч команд — +7=3−3 и 21:15 по голам… в пользу «Балтики».

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 14, 5.11.2023, 16:30

ЦСКА-Пари Нижний Новгород-

ЦСКА — «Пари НН». Команда Юрана хороша, но есть проблема выездных матчей

«Пари НН» — главное открытие наравне с «Крыльями Советов». Еще в июне нижегородцы сражались с «Родиной» в стыках за право сыграть в следующем розыгрыше РПЛ, а сейчас идут на шестом месте и в теории по итогам 14-го тура могут заскочить в тройку! Очевидна потрясающая работа Сергея Юрана, который после потерь Сулейманова, Михайлова, Гойло, Милсона и Масоэро нашел новые точки опоры и построил очень крепкую команду, способную дать бой кому угодно.

Выезд к ЦСКА должен будет дать ответ на вопрос — готов ли «Пари НН» заставить говорить о себе всю футбольную страну или все же пока предел команды — борьба за топ-5.

Армейцы в этом сезоне явно сдали. Два поражения и целых шесть ничьих за 13 туров — не то, чего ждали от клуба, который в прошлом сезоне занял второе место. Но все же коллектив Владимира Федотова остается одним из самых сильных в чемпионате, с чем нельзя не считаться. Да и победа над лидером «Краснодаром» в предыдущем туре подстегивает красно-синюю торсиду смотреть в будущее со сдержанным оптимизмом.

«Пари НН» будет дико сложно. Особенно если учесть тот факт, что в гостях нижегородцы выступают со скрипом — всего два набранных очка за 13 туров. Сейчас разница между ними и ЦСКА — всего одно очко, от третьей строчки отделяют лишь два балла. Но плотность этой части таблицы (идущие следом «Спартак» и «Локомотив» уступают лишь по дополнительным показателям) такова, что любая осечка может отбросить команду Юрана ближе к 10-му месту. Так что пока делать далекоидущие выводы о перспективах рановато, однако ожидать любого исхода и яркой игры во встрече ЦСКА и «Пари НН» мы точно вправе.

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 14, 6.11.2023, 16:30

Урал-Рубин-

«Урал» — «Рубин». Казань готовится возвращать былые позиции в РПЛ

«Урал» и «Рубин», как и вышеупомянутая пара, расположились на соседних строчках турнирной таблицы. Обе команды за 13 туров набрали по 16 очков, и екатеринбуржцы выше лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. Кривые результатов обоих коллективов пересеклись только сейчас, хотя сезон обе начали диаметрально.

«Урал» в первых пяти матчах РПЛ одержал четыре победы и какое-то время даже возглавлял турнирную таблицу. Однако после той серии что-то пошло не так — победа над «Балтикой» 18 августа пока так и остается единственной с того момента (дальше последовали пять поражений и три ничьих). Как итог — резкое падение вниз.

«Рубин» же, наоборот, завалил стартовый отрезок, спровоцировав разговоры о возможной отставке Рашида Рахимова, но с конца сентября мощно прибавил — три победы, ничья и поражение (и то от «Краснодара») в последних пяти турах. Казанцы не блещут результативностью — в последний раз забивали больше одного мяча за матч в РПЛ еще в августе, но стабильный поток набранных очков отодвигает этот фактор на второй план.

«Рубин» уже доказал, что умеет добывать победы на выезде с командами плюс-минус равными по классу, как было во встречах с «Ахматом» и «Факелом». Если в ближайшие выходные получится провернуть тот же фокус в Екатеринбурге, то можно будет начинать говорить о том, что казанцы намечают четкую дорогу возвращения на свой привычный уровень после ряда кризисных сезонов. Даже с учетом не такого мощного состава, который был в распоряжении Слуцкого.

Марк Бессонов

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