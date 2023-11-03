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10:46 (мск), источник: Sport24

Бальбуэна: При мне «Динамо» станет чемпионом

Защитник и капитан «Динамо» Фабиан Бальбуэна в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро выразил уверенность в том, что московская команда в ближайшее время сможет завоевать золото чемпионата России.

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Источник: РИА "Новости"

— При тебе «Динамо» станет чемпионом?

— Да, конечно.

— Когда?

— Надеюсь, в этом сезоне.

— Сможешь до конца карьеры сделать так, чтобы на эмблеме «Динамо» стало три звезды?

— Надеюсь. Не только я, а каждый усердно работает для достижения этой цели, — сказал Бальбуэна.

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