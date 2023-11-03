Бальбуэна: При мне «Динамо» станет чемпионом

Футбол, Премьер-лига, Тур 1329.10.2023, 16:30 (МСК UTC+3)ВТБ Арена, 7384 зрителя
|Марцел Личка
|Виктор Гончаренко
|Константин Тюкавин(Дмитрий Скопинцев)
|42′
|Илья Ишков(Денис Кулаков)
|90+5′
|Бителло(Федор Смолов)
|61′
|31
|Игорь Лещук
|1
|Илья Помазун
|2
|Эли Даса
|4
|Иллой-Айет Эммерсон
|3
|Фабиан Бальбуэна
|16
|Фернандо Итало
|6
|Роберто Фернандес
90+6′
|5
|Андрей Егорычев
|7
|Дмитрий Скопинцев
|15
|Денис Кулаков
|93
|Диего Лаксальт
|10
|Эрик Бикфалви
|70
|Константин Тюкавин
|2
|Силвие Бегич
90′
|24
|Луис Чавес
90+1′
|71
|Алексей Мамин
|77
|Денис Макаров
24′67′
|8
|Даниэл Мишкич
75′
|8
|Хорхе Карраскаль
|7
|Александр Юшин
|89
|Бителло
88′
|17
|Владислав Малькевич
75′
|18
|Николас Маричаль
|97
|Илья Ишков
|10
|Федор Смолов
78′
|44
|Ибраима Сиссе
67′
|34
|Лука Гагнидзе
|75
|Фаниль Сунгатулин
|55
|Тимур Аюпов
26′66′
|9
|Гильерме Шеттине
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|11
|6
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|6
|18
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Сергей Чебан(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Александр Богданов(Россия, Верея)
|Боковой судья
|Максим Ковалев(Россия, Реутов)
|ВАР
|Артем Любимов(Россия, Санкт-Петербург)
|Ассистент ВАР
|Антон Кобзев(Россия, Москва)