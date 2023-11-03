Германия не дала визу футболисту ЦСКА для проведения операции на колене

«Произошли определенные сложности с получением немецкой визы. Но слава богу, что все решилось, за что мы благодарны итальянской стороне. Максим в субботу вылетает в Рим, где в понедельник будет сделана операция. Почему не была выдана виза Германией? Не хотел бы развивать данную тему в повестке, тем более, мы в данном случае не являемся стороной, принимающей решения», — заявил Брейдо в интервью РИА Новости.