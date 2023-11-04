Алип вытеснил Ренана из-за ошибок и лимита на легионеров. Это надолго?

Еще недавно Роберт Ренан интересовал «Реал» и «Монако», а сейчас плотно присел в запас: внезапно проиграл конкуренцию Нуралы Алипу, не появлялся в РПЛ с четвертого тура, на неделе в Кубке России вообще был заменен в перерыве.

Даже дипломатичный Сергей Семак напрямую заявил, что 20-летний защитник не в форме: «Ренан начал хорошо и достаточно уверенно. Потом начало этого сезона сложилось не очень удачно и для команды, и для него лично. Алип играет неплохо. В этот момент он выиграл конкуренцию. Он хорошо борется».

А после победы над «Крыльями» (1:0) в Кубке Семак высказался жестче: «Замена связана с желтой карточкой. Игра для него складывалась непросто. Он неаккуратно вступает в единоборства».

Что произошло с одним из самых перспективных защитников мира и как деградация Ренана повлияла на оборону «Зенита»?

Весной Ренана прощали, однако этот сезон катастрофически плох

Регресс Ренана удивил. Несмотря на несколько ошибок, Роберт качественно начал весной: исключительный первый пас в любую точку, техничнее многих полузащитников РПЛ, дерзкий дриблинг, готовность к стенкам, хорошая скорость, добротные единоборства (в паре с Родригао ни разу не провалился против больших нападающих).

Затем тренерский штаб адаптировал Ренана к реальности. Он стал прагматичнее после коллективного привоза с «Локомотивом» (2:1): атакующий менталитет никуда не делся, но количество дерзких передач снизилось, рискованные обводки закончились, рывки с мячом стали осмотрительнее.

Сезон-2023/24 начался с победной паненки в Суперкубке, а потом Ренан рассыпался:

при неплохом продвижении с «Пари НН» (2:0) провалился против Тимура Сулейманова: дважды в штрафной облажался на аутах (в третий раз Роберта заменил Барриос), снес нападающего на линии штрафной (повезло, что судья проспал жесткий фол), еще и обрезался перед Эдгаром Севикяном (сам потушил). И это только первый тайм;

не справился со спусками Николая Комличенко в Ростове (1:1), хотя обошлось без явной остроты;

заслужил замену уже в первом тайме с «Динамо» (2:3): привез первый гол Константина Тюкавина и жестко запутался при втором;

качественно сыграл с «Факелом» (2:0), хотя один раз традиционно обрезался. В итоге на «Спартак» (3:1) вышел Алип, а Семак объяснил размен частыми ошибками Ренана. Затем Роберт выбыл из-за микроповреждения, после чего грипповал пару недель;

вернулся уже в сентябре против «Ахмата» (3:3) в Кубке, чтобы перекусить свой же привоз и пропустить от Светослава Ковачева. В следующем туре с «Балтикой» Семак заменил его в перерыве. Аналогично и с «Крыльями» (1:0) на этой неделе.

Суммируем: практически в каждом матче Ренан терял мяч на своей половине, сбавил в борьбе, потерял коннект с партнерами в четверке и пятерке защитников, в трех матчах из восьми заменен в перерыве. «Зенит» мог терпеть результативные ошибки в прошлом сезоне из-за атакующей мощи и баланса в остальных точках поля, но в этом чемпионате команда долго искала себя и с трудом перестроилась, поэтому Семак перестраховался.

С Алипом спокойнее: он проще на мяче, эффективнее в борьбе. «Зенит» в этом нуждался

Из-за неудовлетворительной формы Ренана у Семака было несколько вариантов:

1. Перевод Сантоса в центр, рушащий и без того хрупкий баланс: Дуглас прекрасно дополняет Вендела и Клаудиньо, эталонно подключается, надежнее Данила Кругового сзади;

2.Травмированные Родригао и Чистяков тоже быстро отпали: бразилец вернулся совсем недавно (хотя в паре с Деяном Ловреном левее играл как раз он), а Дмитрий слаб в продвижении и ужасен на мяче в левой зоне (яркий пример — 1:2 от «Ахмата» в прошлом сезоне);

3. Вряд ли всерьез рассматривался вариант со Страхиней Эраковичем. Серб универсален, но в отсутствие Родригао требовался продвигающий вариант в помощь Вячеславу Караваеву. Плюс «Зенит» зациклен на коротких розыгрышах слева: правоногий защитник тормозил бы игру даже в простых эпизодах;

4. Помним и о лимите (8+3). С учетом травм Андрея Мостового, Караваева и Марио Фернандеса сложнее соблюдать правила. И важно учитывать прошлые пункты: выход Кругового влияет на алгоритмы Сантоса, на Чистякова и Сутормина почти не рассчитывают, Ерохин — джокер для концовок, Коваленко не заменит Клаудиньо, Вендела или Барриоса.

Так «Зенит» вспомнил про Алипа. Нуралы использовали и раньше, но за полтора сезона он отыграл всего 1065 минут в 18 матчах (59 минут за игру): выходил третьим центральным в концовках и подменял лидеров из-за травм. Из-за кризиса Ренана Алип уже провел 853 минуты в РПЛ, выйдя на 9 матчей в старте (до этого — 12, но 9 из них после того, как «Зенит» оформил чемпионство).

Источник: sports.ru

Сейчас Алип — полноценный игрок старта. В этом «Зените» Нуралы выдергивается за соперниками в глубину и хорошо борется. Защитник — настоящая заноза для таргетменов (особенно во время аутов). Алип — резкий и цепкий, даже если проигрывает единоборства, то гасит разрывы фолами (8 нарушений из 11 — на средней трети), тогда как Ренан часто теряет спину.

К плюсам Алипа добавилась адаптация Семака, который не просит от защитника сложных передач. При этом Нуралы атакует: заходит в левый полуфланг, подключается по краю, чтобы усилить давление на чужую штрафную, даже контратакует.

Гибридный вариант с Густаво Мантуаном (при необходимости становится латералем, а Эракович уходит в центр) или полноценная игра пятеркой удобны защитнику. Получается просто и надежно — то, что нужно догоняющему и нестабильному «Зениту».

Хотя Алип не безгрешен: не хватает уверенности на мяче при сильном давлении (тот же Ренан лучше находит партнеров забросами), на пару с Михаилом Кержаковым привез с ЦСКА, не разобрался с Мохамедом Конате на прошлой неделе (поздно выбросился перед пропущенным), пустил Вячеслава Грулева за спину, когда «Динамо» наказало «Зенит» в большинстве.

Матч с «Балтикой» важнее, чем кажется. Он может повлиять на старт с «Краснодаром»

Очевидно, что регресс Ренана волнует «Зенит»: Семака бесят привозы, агент Луис Фернандес Гарсия понимает тренера, но подчеркивает, что агентство недовольно ситуацией (пока не намерены искать аренду), боссы мечтают о дорогой продаже.

Возможно, Ренан в психологической яме: весной конкуренция была минимальной, ошибки списывались на адаптацию, команда была сильнее и на многое закрывала глаза. Когда привозы стали системными и влияющими на результат, напряглись все — это вылилось в размен Ренана на Алипа.

Алип пропустит субботнюю игру с «Балтикой». Следующий матч — с «Краснодаром», поэтому выезд в Калининград важнее, чем кажется. Так возникло два важных вопроса:

1. Какие варианты протестирует Семак против «Балтики»? На поверхности — выход Родригао в паре с Эраковичем (возможно, с Караваевым в тройке). В возвращение Ренана не верится: длинные передачи помогут с прессингом «Балтики», хотя команда Сергея Игнашевича блестяще продавливает штрафную, что смущает. Менее вероятна реабилитация Чистякова из-за его ограниченности на мяче.

2. Как матч в Калининграде повлияет на состав с «Краснодаром»? С одной стороны, сочетание защитников против силовой «Балтики» может убедить Семака, особенно на фоне ошибки Алипа против Конате. Например, Родригао — Эракович справятся, вернется Караваев, тогда Нуралы будет сложнее попасть в старт. С другой — Алип качественно сыграл с Соболевым, Заболотным и Дзюбой.

Источник: sports.ru

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Центр защиты — самая интригующая линия «Зенита». Многообещающий Ренан проиграл конкуренцию более простому Алипу. При этом в «Зените» переизбыток защитников: Эракович, Родригао, Чистяков и неожиданно адаптировавшийся к тройке Караваев. Схему предугадать сложно, поэтому вариантов очень много.

«Зениту» необходимо решать проблему. Ренан — дорогостоящий актив для перепродажи. Его постоянное нахождение в запасе вредит трансферной стоимости, а игра в старте — команде.

Кажется, сейчас оптимально сохранить осенний расклад. Алип, Родригао и Эракович — адекватный вариант для центра. Они чередуются и адаптируются к разным системам. И главное — не пожарят, что важно для нестабильного «Зенита».

Тогда Ренана можно реабилитировать на зимних сборах, когда груз ответственности спадет. Получится?