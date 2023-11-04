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12:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Полузащитник «Локомотива» Рыбчинский: Дзюба — это легенда футбола

Футболист московского «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский высказался о влиянии нападающего Артёма Дзюбы на команду.

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Источник: Чемпионат.com

Рыбчинский признался, что вклад Дзюбы в игру москвичей существенен.

«Артём Дзюба — это в принципе легенда футбола, можно так сказать. Поэтому понятно, что он на нас очень сильно влияет. Нам он помогает в команде — и молодым, и немолодым. Помогает своим авторитетом. Мы все его слушаем и уважаем», — приводит слова Рыбчинского «Известия».

Напомним, 35-летний Артём Дзюба стал игроком «Локомотива» в феврале 2023 года. Его действующее соглашение с московским клубом рассчитано до июня 2024 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 15 официальных матчах своей команды. Российский футболист сумел записать на свой счёт три забитых мяча и три результативные передачи.

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