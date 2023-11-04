Полузащитник «Локомотива» Рыбчинский: Дзюба — это легенда футбола

«Артём Дзюба — это в принципе легенда футбола, можно так сказать. Поэтому понятно, что он на нас очень сильно влияет. Нам он помогает в команде — и молодым, и немолодым. Помогает своим авторитетом. Мы все его слушаем и уважаем», — приводит слова Рыбчинского «Известия».