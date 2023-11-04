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16:23 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ахмат» — «Факел»: стартовые составы команд на матч 14-го тура РПЛ

Сегодня, 4 ноября, состоится встреча 14-го тура Российской Премьер-Лиги между грозненским «Ахматом» и воронежским «Факелом».

Ахмат
ФакелПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: https://vk.com/akhmatgrozny

Матч пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном из Москвы. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

Стали известны стартовые составы команд.

«Ахмат»: Шелия, Богосавац, Тодорович, Челикович, Тимофеев, Олейников, Бериша, Швец, Камило, Ильин, Конате.

«Факел»: Беленов, Черов, Брызгалов, Кудряшов, Мастерной, Квеквескири, Якимов, Альшин, Магаль, Марков, Аппаев.

«Ахмат» располагается на 13-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 12 очков после 13 проведённых матчей. «Факел» находится на 12-й позиции. У подопечных Сергея Ташуева 15 очков.

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