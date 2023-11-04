«Балтика» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 14-го тура РПЛ

Команды будут играть на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Встречу обслужит судейская бригада во главе с арбитром Алексеем Сухим. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Балтика»: Латышонок, Гассама, Осипов, Кузьмин, Фернандес, Гузина, Сото, Бистрович, Энрикес, Остойич, Радмановац.

«Зенит»: Кержаков, Сантос, Эракович, Родригао, Караваев, Круговой, Барриос, Вендел, Мантуан, Сергеев, Кассьерра.

В нынешнем сезоне команды дважды встречались на групповом этапе Фонбет Кубка России. В первом матче победу одержала «Балтика» со счётом 2:1. Во второй встрече сильнее оказалась команда из Санкт-Петербурга (2:1).