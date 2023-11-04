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18:49 (мск), источник: Чемпионат.com

«Балтика» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 14-го тура РПЛ

Сегодня, 4 ноября, пройдёт матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между калининградской «Балтикой» и санкт-петербургским «Зенитом».

Балтика
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Источник: ФК "Зенит"

Команды будут играть на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Встречу обслужит судейская бригада во главе с арбитром Алексеем Сухим. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Балтика»: Латышонок, Гассама, Осипов, Кузьмин, Фернандес, Гузина, Сото, Бистрович, Энрикес, Остойич, Радмановац.

«Зенит»: Кержаков, Сантос, Эракович, Родригао, Караваев, Круговой, Барриос, Вендел, Мантуан, Сергеев, Кассьерра.

В нынешнем сезоне команды дважды встречались на групповом этапе Фонбет Кубка России. В первом матче победу одержала «Балтика» со счётом 2:1. Во второй встрече сильнее оказалась команда из Санкт-Петербурга (2:1).

После 13 туров РПЛ «Балтика» набрала 11 очков и занимает 15-е место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в российском чемпионате «Зенит» заработал 26 очков и располагается на второй строчке.

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