«Балтика» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 14-го тура РПЛ
Сегодня, 4 ноября, пройдёт матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между калининградской «Балтикой» и санкт-петербургским «Зенитом».
Сегодня, 4 ноября, пройдёт матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между калининградской «Балтикой» и санкт-петербургским «Зенитом».
Команды будут играть на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Встречу обслужит судейская бригада во главе с арбитром Алексеем Сухим. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
Стартовые составы команд:
«Балтика»: Латышонок, Гассама, Осипов, Кузьмин, Фернандес, Гузина, Сото, Бистрович, Энрикес, Остойич, Радмановац.
«Зенит»: Кержаков, Сантос, Эракович, Родригао, Караваев, Круговой, Барриос, Вендел, Мантуан, Сергеев, Кассьерра.
В нынешнем сезоне команды дважды встречались на групповом этапе Фонбет Кубка России. В первом матче победу одержала «Балтика» со счётом 2:1. Во второй встрече сильнее оказалась команда из Санкт-Петербурга (2:1).
После 13 туров РПЛ «Балтика» набрала 11 очков и занимает 15-е место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в российском чемпионате «Зенит» заработал 26 очков и располагается на второй строчке.