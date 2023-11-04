Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча «Локомотив» — «Спартак»

«Перед матчем “Локомотив” — “Спартак” у меня хорошие ожидания. И “Спартак”, и “Локомотив” играют в атаку. Думаю, что получится зрелищный футбол с забитыми мячами. Не знаю, кто выиграет. Группа атаки у обеих команд хорошая, но есть проблемы в обороне и там, и там. Матч сложится интересно. Хочется в это верить», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.