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18:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча «Локомотив» — «Спартак»

Бывший футболист и капитан «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура РПЛ между «Локомотивом» и красно-белыми.

Локомотив
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Чемпионат.com

Встреча пройдёт 5 ноября в Москве на стадионе «РЖД Арена».

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 14, 5.11.2023, 19:30

Локомотив-Спартак-

«Перед матчем “Локомотив” — “Спартак” у меня хорошие ожидания. И “Спартак”, и “Локомотив” играют в атаку. Думаю, что получится зрелищный футбол с забитыми мячами. Не знаю, кто выиграет. Группа атаки у обеих команд хорошая, но есть проблемы в обороне и там, и там. Матч сложится интересно. Хочется в это верить», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице. В активе красно-белых 20 очков в 13 матчах чемпионата. Следующую игру в рамках 14-го тура РПЛ «Спартак» проведёт в гостях, а противостоять ему будет «Локомотив». Встреча пройдёт завтра, 5 ноября, в Москве на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток — в 19:00 по московскому времени.

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