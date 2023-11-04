«Факел» обыграл «Ахмат» и продлил серию побед в РПЛ

В составе победителей мячи забили Евгений Марков и Вячеслав Якимов. У хозяев отличился Дарко Тодорович.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456254161&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Грозненская команда потерпела четвертое поражение подряд и располагается на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Огнеопасные» одержали третью победу подряд и располагаются на девятой строчке, имеч в активе 18 очков.