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19:15 (мск), источник: Московский комсомолец

«Факел» обыграл «Ахмат» и продлил серию побед в РПЛ

Воронежский «Факел» победил грозненский «Ахмат» в гостевом матче 14-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:1.

Факел
АхматПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей мячи забили Евгений Марков и Вячеслав Якимов. У хозяев отличился Дарко Тодорович.

Во время загрузки произошла ошибка.

Грозненская команда потерпела четвертое поражение подряд и располагается на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Огнеопасные» одержали третью победу подряд и располагаются на девятой строчке, имеч в активе 18 очков.

В следующем матче «Ахмат» 11 ноября сыграет на выезде с московским «Локомотивом». «Факел» в тот же день примет московский ЦСКА.

Ахмат
1:2
Первый тайм: 1:0
Факел
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