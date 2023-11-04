«Факел» обыграл «Ахмат» и продлил серию побед в РПЛ
Воронежский «Факел» победил грозненский «Ахмат» в гостевом матче 14-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:1.
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Воронежский «Факел» победил грозненский «Ахмат» в гостевом матче 14-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:1.
В составе победителей мячи забили Евгений Марков и Вячеслав Якимов. У хозяев отличился Дарко Тодорович.
Грозненская команда потерпела четвертое поражение подряд и располагается на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Огнеопасные» одержали третью победу подряд и располагаются на девятой строчке, имеч в активе 18 очков.
В следующем матче «Ахмат» 11 ноября сыграет на выезде с московским «Локомотивом». «Факел» в тот же день примет московский ЦСКА.