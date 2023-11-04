«Зенит» победил «Балтику» и возглавил турнирную таблицу РПЛ

Встреча в Калининграде завершилась победой гостей со счетом 2:0, голы забили Иван Сергеев (63-я минута) и Матео Кассьерра (77), для которого этот мяч стал 11-м в этом сезоне чемпионата России. Колумбиец лидирует в таблице бомбардиров РПЛ.
«Зенит» одержал четвертую победу подряд, набрал 29 очков и возглавил турнирную таблицу. Идущий вторым «Краснодар» (28 очков) проведет свой матч в воскресенье. «Балтика» (11) располагается на предпоследней строчке.
В следующем туре «Зенит» 11 ноября примет «Краснодар», «Балтика» на следующий день сыграет в гостях с «Нижним Новгородом».