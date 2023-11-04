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21:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» победил «Балтику» и возглавил турнирную таблицу РПЛ

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл калининградскую «Балтику» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Зенит
БалтикаПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Калининграде завершилась победой гостей со счетом 2:0, голы забили Иван Сергеев (63-я минута) и Матео Кассьерра (77), для которого этот мяч стал 11-м в этом сезоне чемпионата России. Колумбиец лидирует в таблице бомбардиров РПЛ.

«Зенит» одержал четвертую победу подряд, набрал 29 очков и возглавил турнирную таблицу. Идущий вторым «Краснодар» (28 очков) проведет свой матч в воскресенье. «Балтика» (11) располагается на предпоследней строчке.

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем туре «Зенит» 11 ноября примет «Краснодар», «Балтика» на следующий день сыграет в гостях с «Нижним Новгородом».

Балтика
0:2
Первый тайм: 0:0
Зенит
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