«Зенит» победил «Балтику» и возглавил турнирную таблицу РПЛ

Встреча в Калининграде завершилась победой гостей со счетом 2:0, голы забили Иван Сергеев (63-я минута) и Матео Кассьерра (77), для которого этот мяч стал 11-м в этом сезоне чемпионата России. Колумбиец лидирует в таблице бомбардиров РПЛ.