Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Реал Сосьедад
Барселона
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Марсель
Лилль
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Милан
Удинезе
00
Футбол. Зарубежный
20:30
Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
10
Футбол. Зарубежный
20:30
Сельта
Севилья
11
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия Д
Бавария
04
Футбол. Зарубежный
20:00
Аталанта
Интер
12
Футбол. Премьер-лига
19:00
Балтика
Зенит
02
Футбол. Зарубежный
19:00
Лорьян
Ланс
00
Футбол. Зарубежный
18:15
Бетис
Мальорка
20
Футбол. Зарубежный
18:00
Брентфорд
Вест Хэм
32
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Кристал Пэлас
02
Футбол. Зарубежный
18:00
Эвертон
Брайтон
11
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Сити
Борнмут
61
Футбол. Зарубежный
18:00
Шеффилд Юнайтед
Вулверхэмптон
21
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Аугсбург
11
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Боруссия М
33
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Байер
23
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
РБ Лейпциг
20
Футбол. Зарубежный
17:30
Унион Б
Айнтрахт Ф
03
Футбол. Зарубежный
17:00
Салернитана
Наполи
02
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат
Факел
12
Футбол. Зарубежный
16:00
Осасуна
Жирона
24
Футбол. Зарубежный
15:30
Фулхэм
Манчестер Юнайтед
01
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
19:00
Балтика
Зенит
02
16:30
Ахмат
Факел
12
29.10
ЦСКА
Краснодар
10
29.10
Динамо
Урал
21
29.10
Пари Нижний Новгород
Сочи
10
28.10
Зенит
Ахмат
21
28.10
Ростов
Локомотив
10
28.10
Крылья Советов
Оренбург
11
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
22:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» снова первый. Минимум на сутки

Голы Кассьерры и Сергеева принесли победу в Калининграде.

Зенит
БалтикаПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Тяжелый выезд для чемпиона

У Сергея Игнашевича в этом сезоне две команды: одна не набрала ни одного очка в гостях, другая вгрызается в каждого соперника на своем поле и почти всех лишает побед. До 14-го тура только «Уралу» удавалось увезти из Калининграда три турнирных балла.

«Зенит» тоже уже успел проиграть в балтийском дерби: два месяца назад сине-бело-голубые уступили на «Ростех Арене» в кубковой встрече, и тогда победа стала настоящим событием для местной публики.

Естественно, и сейчас «Зенит» не ждал ничего приятного от поездки в Калининград. Интригу перед матчем подогревала и статистика: в это трудно поверить, но в элитном дивизионе «Балтика» никогда не уступала «Зениту» до субботы. Да и в общей истории очных встреч между этими командами солидное преимущество у самого западного клуба лиги.

Привычный состав Игнашевича

Читайте также
Алип вытеснил Ренана из-за ошибок и лимита на легионеров. Это надолго?

Но сине-бело-голубые точно не обращали внимания на историю матчей при подготовке к игре. Гораздо больше прошлого Семака интересует настоящее, а в нем перед «Зенитом» стоит промежуточная задача вернуться на первую строчку в чемпионате. Победа в Калининграде открывала гостям путь к вершине как минимум на сутки.

«Балтика» решала свои задачи: она надеется сохранить место в премьер-лиге и избежать попадания в стыковые матчи. В гостях у калининградцев не получается, и обиднейшее поражение от «Рубина», после которого Сергей Игнашевич сорвался на журналистов из-за действий арбитров, точно не добавляло им позитива. Однако «Балтика» все равно находилась на эмоциональном подъеме, ведь во вторник она красиво обыграла «Ахмат» и вышла в плей-офф Пути РПЛ Кубка России.

Возвращение Кержакова

Игнашевич выставил на матч уже привычный состав с восемью легионерами, а Семак все в очередной раз перетасовал. Клаудиньо неожиданно остался в запасе: бразилец был заменен по ходу встречи с «Ахматом» из-за проблем со здоровьем и пропустил кубковую игру с «Крыльями Советов». В Калининграде его тоже решили поберечь.

В резерве оказался и Адамов: да, Денис неидеально сыграл в эпизоде с голом Конате, но в остальном голкипер «Зенита» не давал поводов себя критиковать. Вероятно, выбор в пользу Кержакова обусловлен его опытом и четким управлением обороной. Понятно, что его взаимосвязь с защитой пока лучше.

А главные перестановки касались обороны. Алип пропускал встречу из-за дисквалификации, но даже в такой ситуации тренерский штаб не решился выпускать Ренана, неровно отыгравшего тайм в матче с «Крыльями».

Дуглас в роли Стоунса

Можно было предположить, что в тройке защитников снова сыграет Караваев, но Семак удивил и тут. У Дугласа Сантоса была гибридная роль: при обороне капитан невской команды опускался в тройку, а при начале атак перемещался в опорную зону. Это помогало «Зениту» выходить из обороны и насыщать центр поля, где у «Балтики» много футболистов.

Частично эту идею можно назвать данью уважения Пепу Гвардиоле, который в прошлом сезоне в «Манчестер Сити» запустил тренд с перемещением защитников в опорную зону (чаще всего — Джона Стоунса). Но это не совсем так: «Зенит» в защите выстраивался по-другому.

Тяжелое поле

На своей половине поля чемпионы России действовали неплохо, но, справедливости ради, им противостоял аутсайдер. А вот за игру в атаке в первом тайме команда Семака похвалу не заслужила. Да, на второй минуте сине-бело-голубые забили, однако гол тут же отменили из-за офсайда у Сергеева. После этого и до перерыва гости нанесли лишь два относительно неплохих удара, причем оба — из-за пределов штрафной.

«Балтика», которую громко поддерживали болельщики, дисциплинированно оборонялась и мало что позволяла чемпиону. Калининградцы были хороши в борьбе, о чем говорит разбитый нос Кругового. Но опасность от них исходила лишь со стандартных положений.

Возможно, на игру «Зенита» влияло не лучшее качество газона «Ростех Арены» — Калининград последние дни утопал от дождей, и мяч явно дробил по полю. Впрочем, второй тайм показал, что это лишь отговорки.

Изящные голы

«Зенит» помногу владел мячом, но конкретики у чужих ворот не хватало. На исходе часа Барриос даже от безысходности решил закинуть мяч Латышонку за шиворот, но голкипер «Балтики» справился. А вот следом он ошибся: не самая опасная фланговая подача привела к тому, что вратарь опрометчиво вышел из ворот, да еще и получил повреждение. Мяч подобрал Вендел, который не стал бить, а нашел пятку Сергеева — и Иван изящным ударом открыл счет.

Во время загрузки произошла ошибка.

В это же время на замену вышел Клаудиньо, который развенчал сразу два мифа: во-первых, он полностью здоров и готов играть, а во-вторых, поле техничному футболисту не помеха. Гениальная передача бразильца из неудобной позиции увенчалась 11-м голом Кассьерры в премьер-лиге.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Балтика» даже при счете 0:2 не сдавалась — у Фернандеса на 81-й минуте появился неплохой момент, однако боливиец его упустил. А в добавленное время вышедший на замену Изидор оставил «Зенит» без крупной победы.

Впрочем, сине-бело-голубые и так довольны: они набрали три очка в неуступчивом Калининграде и взлетели на привычное первое место. Теперь ход за «Краснодаром», который в воскресенье примет «Крылья Советов».

Гоша Чернов

Балтика
0:2
Первый тайм: 0:0
Зенит
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Золотой мяч»: Месси — лучший футболист мира! Онлайн-трансляция церемонии вручения приза
Овечкин набирает очки уже шесть матчей подряд! А его «Вашингтон» вновь побеждает
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь