Футболисты «Локомотива» сыграют со «Спартаком» в матче чемпионата России

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Локомотив» дома сыграет со столичным «Спартаком» в матче 14-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет на «РЖД-Арене».

Команды имеют в активе по 20 очков после 13 матчей, однако благодаря дополнительным показателям «Спартак» занимает седьмое место, а «Локомотив» — восьмое.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 14, 5.11.2023, 19:30 Локомотив - Спартак -

В прошлом сезоне столичные клубы провели между собой четыре встречи: две — в рамках РПЛ, две — в плей-офф «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России, все четыре матча завершились победой красно-белых. Всего в чемпионатах России команды провели 64 очных матча, 28 выиграл «Спартак», 20 побед одержал «Локомотив», 16 встреч завершились вничью.

Перед игрой своими ожиданиями с ТАСС поделился полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов. «У нас есть нестабильность в результатах, не знаю, чем ее объяснить. Нас ожидает тяжелая игра против принципиального соперника, нам хочется показать хорошую игру и порадовать болельщиков», — сказал футболист.

«Локомотив» в воскресенье не сможет рассчитывать на защитника Станислава Магкеева, который продолжает восстанавливаться от травмы колена, полученной весной, под вопросом участие в матче полузащитника Артема Карпукаса. У «Спартака» игру из-за дисквалификации пропустит защитник Срджан Бабич, также на поле могут не выйти защитник Георгий Джикия и нападающий Квинси Промес.

Матч начнется в 19:30 мск.

ЦСКА сыграет с «Пари НН», «Краснодар» — с «Крыльями Советов»

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 14, 5.11.2023, 14:00 Краснодар - Крылья Советов -

В первом матче игрового дня, который начнется в 14:00 мск, сыграют две команды из топ-3 турнирной таблицы РПЛ — «Краснодар» примет самарские «Крылья Советов». «Краснодар» занимает второе место, имея в активе 28 очков. Идущий на первом месте петербургский «Зенит» в субботу обыграл калининградскую «Балтику» (2:0) и набрал 29 очков. Самарцы занимают третью позицию, в их активе 22 очка.

«Краснодар» в прошлом туре потерпел первое поражение в текущем сезоне РПЛ, уступив на выезде московскому ЦСКА (0:1), а «Крылья Советов» имеют трехматчевую серию без побед (два поражения, одна ничья). В прошлом сезоне РПЛ «Краснодар» дома одержал победу над «Крыльями Советов» (2:1), а встреча в Самаре завершилась вничью (0:0). Еще один раз команды встретились во втором этапе полуфинала «пути регионов» Кубка России, этот матч завершился победой «Краснодара» (2:2, 3:0 — по пенальти).

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 14, 5.11.2023, 16:30 ЦСКА - Пари Нижний Новгород -

Также в воскресенье ЦСКА примет «Пари Нижний Новгород», игра начнется в 16:30 мск. ЦСКА в таблице РПЛ занимает пятое место, набрав 21 очко, беспроигрышная серия армейцев в чемпионате России составляет восемь матчей (две победы, шесть ничьих). Нижегородцы идут на шестой позиции, имея в активе 20 очков.