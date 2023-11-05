Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Краснодар
Крылья Советов
00
Футбол. Зарубежный
14:30
Верона
Монца
Футбол. Зарубежный
15:00
Лион
Метц
Футбол. Зарубежный
16:00
Алавес
Альмерия
Футбол. Первая лига
16:00
Динамо Мх
Нефтехимик
Футбол. Первая лига
16:00
Черноморец
Химки
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА
Пари Нижний Новгород
Футбол. Первая лига
11:30
Тюмень
Сокол
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Ноттингем Форест
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
17:00
Нант
Реймс
Футбол. Зарубежный
17:00
Страсбур
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
17:00
Тулуза
Гавр
Футбол. Зарубежный
17:00
Кальяри
Дженоа
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Вердер
Футбол. Первая лига
18:00
Арсенал
Родина
Футбол. Первая лига
18:00
Ленинградец
Кубань
Футбол. Зарубежный
18:15
Валенсия
Гранада
Футбол. Зарубежный
19:05
Монако
Брест
Футбол. Премьер-лига
19:30
Локомотив
Спартак
Футбол. Зарубежный
19:30
Лутон Таун
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
19:30
Хайденхайм
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
20:00
Рома
Лечче
Футбол. Зарубежный
20:30
Вильярреал
Атлетик
Футбол. Зарубежный
22:45
Ницца
Ренн
Футбол. Зарубежный
22:45
Фиорентина
Ювентус
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Райо Вальекано
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
4.11
Балтика
Зенит
02
4.11
Ахмат
Факел
12
29.10
ЦСКА
Краснодар
10
29.10
Динамо
Урал
21
29.10
Пари Нижний Новгород
Сочи
10
28.10
Зенит
Ахмат
21
28.10
Ростов
Локомотив
10
28.10
Крылья Советов
Оренбург
11
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
13:29 (мск), источник: Газета.Ру

Аршавин назвал два клуба-открытия сезона РПЛ

Бывший капитан петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин в эфире программы «Все на Матч!» назвал воронежский «Факел» одним из открытий нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

Факел
Ахмат
Пари Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

— «Факел» является одним из открытий чемпионата России наряду с «Пари НН». «Ахмату» когда‑то надо начинать выигрывать, казалось, что тут есть шансы. Но воронежцы набрали такой ход, что клуб из Грозного для них не помеха, — заявил экс-футболист.

4 ноября «Факел» на выезде обыграл грозненский «Ахмат» со счетом 2:1. Гости пропустили в добавленное к первому тайму время. В середине второго тайма «Факел» благодаря голу Евгения Маркова отыгрался, а в дополнительное время Вячеслав Якимов принес своей команде победу.

«Факел» выдал трехматчевую победную серию в чемпионате России, помимо грозненской команды обыграв «Оренбург» и московский «Спартак».

В следующем туре «Факел» на своем поле сыграет с ЦСКА. Встреча пройдет 11 ноября. Начало в 14:00 по московскому времени.

Ахмат
1:2
Первый тайм: 1:0
Факел
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Помощница подтвердила возвращение Пугачевой в Россию
В Совфеде РФ оценили выдвижение Арестовича фразой «это не наш проект»
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь