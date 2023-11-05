Аршавин назвал два клуба-открытия сезона РПЛ

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456254161&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— «Факел» является одним из открытий чемпионата России наряду с «Пари НН». «Ахмату» когда‑то надо начинать выигрывать, казалось, что тут есть шансы. Но воронежцы набрали такой ход, что клуб из Грозного для них не помеха, — заявил экс-футболист.

4 ноября «Факел» на выезде обыграл грозненский «Ахмат» со счетом 2:1. Гости пропустили в добавленное к первому тайму время. В середине второго тайма «Факел» благодаря голу Евгения Маркова отыгрался, а в дополнительное время Вячеслав Якимов принес своей команде победу.

«Факел» выдал трехматчевую победную серию в чемпионате России, помимо грозненской команды обыграв «Оренбург» и московский «Спартак».