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12:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Радимов: не вижу, за счет чего «Спартак» может выиграть у «Локомотива»

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ между двумя московскими коллективами — «Локомотивом» и «Спартаком».

Спартак
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Не вижу, за счёт чего “Спартак” может выиграть, учитывая все проблемы внутри команды. Думаю, что “Локомотив” должен победить уверенно.

Готова ли команда биться за Абаскаля? Однозначно мы сейчас это увидим. Место в таблице у “Спартака” не то, которое декларировали перед началом чемпионата, качество игры тоже хромает. При плохой игре и отрицательном результате Абаскаль может уехать.

Гильермо не справился с давлением, а оно громадное, когда нет результатов — всегда виноват главный тренер», — сказал Радимов в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

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