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13:32 (мск), источник: Чемпионат.com

«Краснодар» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч 14-го тура РПЛ

Сегодня, 5 ноября, состоится встреча 14-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и самарскими «Крыльями Советов».

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Источник: Пресс-служба ФК "Краснодар"

Матч пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

Стали известны стартовые составы команд.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Алонсо, Оласа, Тормена, Ахметов, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кордоба.

«Крылья Советов»: Овсянников, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Костанца, Ежов, Салтыков, Иванисеня, Рахманович, Гарре.

Краснодарцы находятся на второй строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 28 очков после 13 проведённых матчей. «Крылья Советов» располагаются на третьей позиции. У подопечных Игоря Осинькина 22 очка.

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