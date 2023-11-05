ЦСКА — «Пари НН»: стали известны стартовые составы команд на матч РПЛ

После 13 туров Российской Премьер-Лиги ЦСКА набрал 21 очко и занимает пятое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей, сыгранных в РПЛ, «Пари Нижний Новгород» заработал 20 очков и располагается на шестой строчке.