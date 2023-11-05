Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ноттингем Форест
Астон Вилла
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Нант
Реймс
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Страсбур
Клермон Фут
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Тулуза
Гавр
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кальяри
Дженоа
00
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
ЦСКА
Пари Нижний Новгород
12
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Алавес
Альмерия
00
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Динамо Мх
Нефтехимик
00
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Черноморец
Химки
11
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Вердер
Футбол. Первая лига
18:00
Арсенал
Родина
Футбол. Первая лига
18:00
Ленинградец
Кубань
Футбол. Зарубежный
18:15
Валенсия
Гранада
Футбол. Зарубежный
19:05
Монако
Брест
Футбол. Зарубежный
15:00
Лион
Метц
11
Футбол. Премьер-лига
19:30
Локомотив
Спартак
Футбол. Зарубежный
19:30
Лутон Таун
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
19:30
Хайденхайм
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
14:30
Верона
Монца
13
Футбол. Зарубежный
20:00
Рома
Лечче
Футбол. Премьер-лига
14:00
Краснодар
Крылья Советов
21
Футбол. Зарубежный
20:30
Вильярреал
Атлетик
Футбол. Зарубежный
22:45
Ницца
Ренн
Футбол. Зарубежный
22:45
Фиорентина
Ювентус
Футбол. Первая лига
11:30
Тюмень
Сокол
20
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Райо Вальекано
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
14:00
Краснодар
Крылья Советов
21
4.11
Балтика
Зенит
02
4.11
Ахмат
Факел
12
29.10
ЦСКА
Краснодар
10
29.10
Динамо
Урал
21
29.10
Пари Нижний Новгород
Сочи
10
28.10
Зенит
Ахмат
21
28.10
Ростов
Локомотив
10
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
16:04 (мск), источник: ТАСС

«Краснодар» обыграл «Крылья Советов» и вновь возглавил таблицу РПЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1.

Краснодар
Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

КРАСНОДАР, 5 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб «Краснодар» обыграл самарские «Крылья Советов» со счетом 2:1 в домашнем матче 14-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).

Забитыми мячами в составе победителей отметились Джон Кордоба (16-я минута) и Олакунле Олусегун (73), у проигравших отличился Владимир Писарский (85), для которого этот гол стал первым за «Крылья Советов» в РПЛ.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

«Крылья Советов» не могут одержать победу с 1 октября, тогда самарцы разгромили московский «Спартак» (4:0). С тех пор подопечные Игоря Осинькина потерпели 5 поражений и 1 раз сыграли вничью в разных турнирах.

«Краснодар» вернулся на первую строчку турнирной таблицы РПЛ. После 14 сыгранных матчей в активе команды 31 очко, краснодарцы опережают идущий вторым петербургский «Зенит» на 2 очка. Лидеры чемпионата встретятся в следующем туре в Санкт-Петербурге, игра пройдет 11 ноября.

«Крылья Советов» с 22 очками после 14 встреч занимают третье место. Самарская команда в заключительном туре первого круга чемпионата 11 ноября примет екатеринбургский «Урал».

Читайте также
Краснодар
2:1
Первый тайм: 1:0
Крылья Советов
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Ларионов про вывоз молодежи в НХЛ: сейчас пол-Америки едет в Россию
Бестемьянова: она пока не в форме и на этапе не показала чего-то выдающегося
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь