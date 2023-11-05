«Краснодар» обыграл «Крылья Советов» и вновь возглавил таблицу РПЛ

КРАСНОДАР, 5 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб «Краснодар» обыграл самарские «Крылья Советов» со счетом 2:1 в домашнем матче 14-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).

Забитыми мячами в составе победителей отметились Джон Кордоба (16-я минута) и Олакунле Олусегун (73), у проигравших отличился Владимир Писарский (85), для которого этот гол стал первым за «Крылья Советов» в РПЛ.

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«Крылья Советов» не могут одержать победу с 1 октября, тогда самарцы разгромили московский «Спартак» (4:0). С тех пор подопечные Игоря Осинькина потерпели 5 поражений и 1 раз сыграли вничью в разных турнирах.

«Краснодар» вернулся на первую строчку турнирной таблицы РПЛ. После 14 сыгранных матчей в активе команды 31 очко, краснодарцы опережают идущий вторым петербургский «Зенит» на 2 очка. Лидеры чемпионата встретятся в следующем туре в Санкт-Петербурге, игра пройдет 11 ноября.