«Краснодар» обыграл «Крылья Советов» и вновь возглавил таблицу РПЛ
Встреча завершилась со счетом 2:1.
Встреча завершилась со счетом 2:1.
КРАСНОДАР, 5 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб «Краснодар» обыграл самарские «Крылья Советов» со счетом 2:1 в домашнем матче 14-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).
Забитыми мячами в составе победителей отметились Джон Кордоба (16-я минута) и Олакунле Олусегун (73), у проигравших отличился Владимир Писарский (85), для которого этот гол стал первым за «Крылья Советов» в РПЛ.
«Крылья Советов» не могут одержать победу с 1 октября, тогда самарцы разгромили московский «Спартак» (4:0). С тех пор подопечные Игоря Осинькина потерпели 5 поражений и 1 раз сыграли вничью в разных турнирах.
«Краснодар» вернулся на первую строчку турнирной таблицы РПЛ. После 14 сыгранных матчей в активе команды 31 очко, краснодарцы опережают идущий вторым петербургский «Зенит» на 2 очка. Лидеры чемпионата встретятся в следующем туре в Санкт-Петербурге, игра пройдет 11 ноября.
«Крылья Советов» с 22 очками после 14 встреч занимают третье место. Самарская команда в заключительном туре первого круга чемпионата 11 ноября примет екатеринбургский «Урал».