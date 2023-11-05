«Локомотив» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч 14-го тура РПЛ

Матч пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Фассон, Морозов, Самошников, Тикнизян, Баринов, Куликов, Миранчук, Глушенков, Дзюба.

«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Дуарте, Чернов, Рябчук, Литвинов, Пруцев, Медина, Зиньковский, Промес, Игнатов.

В прошлом сезоне команды встречались дважды в рамках РПЛ. Оба раза победы одерживал «Спартак» — 1:0 и 2:1.