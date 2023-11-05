ЦСКА безнадёжно тонул в матче с командой Юрана. Но ход от Федотова перевернул всё

ЦСКА одержал волевую победу над «Пари НН» и поднялся на третье место. Удивительный получился матч на «ВЭБ Арене»!

У этой встречи с первых минут не было высоких скоростей, чего, собственно, и добивались нижегородцы. «Пари НН» закрылся, отдал мяч ЦСКА и максимально успокаивал игру, сбивал темп. А чего ещё было ждать от рациональной команды Юрана, в матчах с участием которой забивается меньше всего мячей в РПЛ (23 гола за 13 туров)? Своей схемой 5−3−2 гости вынуждали хозяев рисовать мячом улыбку в середине поля — перекатывать по дуге мяч от правого центрального защитника до левого через самого центрального и наоборот. Центр был перекрыт, оставалось искать свободное пространство на флангах.

Впервые ЦСКА смог пробить из пределов штрафной лишь после получаса игры. Довольно долго единственным ударом армейцев оставалась только безуспешная дальняя попытка от Мойзеса. «Пари НН» терпел в позиционной обороне, а на 33-й минуте реализовал свой первый же голевой момент! Келлвен не заблокировал кросс Юлдошева, который заменил чуть ранее травмированного Стаматова, а Стоцкий классно набежал из глубины и пробил головой. Армейцы требовали отменить гол, утверждая, что в ходе атаки тот же Стоцкий упустил мяч за пределы поля. Действительно, спорный эпизод. Но VAR не оправдал надежд хозяев — взятие ворот Акинфеева засчитали. Это было всего третье касание игроками «Пари НН» в штрафной ЦСКА: до того Гоцук дважды приходил на стандарты и сбрасывал мяч.

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Голы вдруг посыпались как из рога изобилия — три в течение семи минут. Команды Юрана и Федотова показывали идеальную реализацию моментов. Обляков сместился в правый полуфланг и оттуда выполнил кросс, а нижегородцам не хватило даже трёх центральных защитников, чтобы перестроиться и закрыть Чалова. Фёдор забил свой восьмой мяч в сезоне РПЛ.

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А перед перерывом «Пари НН» ещё раз идеально реализовал стандарт — угловой, который напрасно организовал у своих ворот всё тот же Келлвен. Нижегородцы опять выиграли первое касание в чужой штрафной (Чалов проиграл дуэль Каккоеву), а Трошечкин удачно сбросил мяч на Александрова. Поразительная концовка тайма, который по игре вполне тянул на 0:0.

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После перерыва ЦСКА продолжал безуспешно давить, а «Пари НН» глубоко сидел у своей штрафной. После часа игры у армейцев было уже на 100 передач больше на чужой трети. А счёт — в пользу команды Юрана. Более того, нижегородцы были близки к третьему голу после стандарта, но Гоцук, свободно нанося удар по воротам, попал в живот своему партнёру Зе Турбо. Это нелепое касание было бы первым для нападающего в штрафной армейцев, если бы судья не свистнул фол Александрова. Казалось, для нормальной контригры «Пари НН» не хватает Севикяна, но какие вопросы к Юрану, когда есть результат?

Окончательно осознав, что при таком футболе его команда, скорее всего, не спасётся, Владимир Федотов поменял схему после двойной замены. С середины второго тайма ЦСКА играл с четвёркой защитников и большой группой атаки в лице Заболотного, Чалова, Файзуллаева и Давилы. И ведь сработал ход тренера — армейцы тут же забили! Голевую атаку создал прекрасным проходом через центр Обляков, а Файзуллаев нашёл кроссом голову… своего соотечественника Юлдошева. Удивительный автогол зажёг ЦСКА и подкосил «Пари НН».

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Ещё через две минуты ЦСКА забил третий. Опять голевую передачу вырезал прекрасный летний новичок армейцев Файзуллаев — на сей раз одноклубнику. «Пари НН» уже плохо контролировал фланги новой схемы армейцев, а Юлдошев не закрыл на дальней штанге Давилу.

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