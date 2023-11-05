«Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

В составе «Спартака» мяч забил Антон Зиньковский (53-я минута). У «Локомотива» отличился Артем Дзюба (64). На 38-й минуте прямую красную карточку за лишение явной возможности забить гол получил игрок «Спартака» Даниил Хлусевич.

Дзюба забил 160-й гол в чемпионатах России. Он является лучшим бомбардиром в истории турнира. Дзюба за разные команды забил 8 голов в ворота «Спартака». Форвард — воспитанник красно-белых, в России он также играл за томскую «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал» и петербургский «Зенит».

В составе «Спартака» полный матч провел Квинси Промес, пропустивший из-за повреждения последние игры чемпионата и кубка страны. Нидерландский форвард сделал голевую передачу.