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21:32 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Московский «Локомотив» сыграл вничью со столичным «Спартаком» со счетом 1:1 в матче 14-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «РЖД-Арене» в присутствии 14 523 зрителей.

Локомотив
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

В составе «Спартака» мяч забил Антон Зиньковский (53-я минута). У «Локомотива» отличился Артем Дзюба (64). На 38-й минуте прямую красную карточку за лишение явной возможности забить гол получил игрок «Спартака» Даниил Хлусевич.

Дзюба забил 160-й гол в чемпионатах России. Он является лучшим бомбардиром в истории турнира. Дзюба за разные команды забил 8 голов в ворота «Спартака». Форвард — воспитанник красно-белых, в России он также играл за томскую «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал» и петербургский «Зенит».

В составе «Спартака» полный матч провел Квинси Промес, пропустивший из-за повреждения последние игры чемпионата и кубка страны. Нидерландский форвард сделал голевую передачу.

«Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко. «Локомотив» с 21 очком располагается на 6-й строчке. В следующем туре «Локомотив» 11 ноября примет грозненский «Ахмат». «Спартак» 12 ноября на своем поле сыграет с «Ростовом».

Локомотив
1:1
Первый тайм: 0:0
Спартак
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