Дзюба опять забил «Спартаку»! Но команда Абаскаля почти идеально сыграла в меньшинстве

«Спартак» не уступил «Локомотиву» в дерби, несмотря на то что почти час играл вдесятером. Железнодорожники продлили свою безвыигрышную серию в РПЛ до четырёх туров. Спас их от поражения, конечно же, Дзюба.

Гильермо Абаскаль и Михаил Галактионов своим выбором стартовых составов подбросили тем для дискуссий и критики в случае неудачи. Испанец отправил в запас Соболева и Бонгонда, а на острие атаки поставил едва залечившего повреждение Промеса. В центре обороны «Спартака» в отсутствие дисквалифицированного Бабича и травмированного Джикии вышел дуэт Чернов — Дуарте. Хотя существовал вариант, например, с переводом в линию защиты универсала Литвинова. Тренер «Локомотива», в свою очередь, оставил на скамейке Пиняева.

Если кто-то надеялся увидеть в дерби открытый футбол с большим количеством голов, то наверняка был разочарован тем, что происходило на поле в первом тайме. Хотя спартаковцы с самого начала достаточно легко проникали в штрафную железнодорожников (в три раза чаще соперника в игре 11 на 11). Быстрая группа атаки красно-белых в лице Промеса, Игнатова, Зиньковского и Медины переигрывала в эпизодах группу обороны «Локомотива», находила пространство. При этом Квинси исполнял скорее роль свободного художника, мог оказаться в любой точке поля, а Игнатов действовал у ворот Лантратова. Но — не было главного. Зрелищность дерби страдала из-за отсутствия голевых моментов.

У «Локомотива» поначалу не получались быстрые ответные атаки, так как подвижный «Спартак» достаточно хорошо возвращал себе мяч после потерь. В середине тайма в позиционном наступлении Дзюба дождался паса в штрафной Максименко, однако здорово сыграл висевший на экс-капитане сборной России Чернов — снял мяч с ноги центрфорварда. Тем не менее за 10 минут до перерыва случился момент, который поменял сценарий игры. Спартаковцы всё же прозевали контрвыпад железнодорожников, и Хлусевич совершил фол последний надежды. Даниил нарвался на удаление, но, к счастья для «Спартака», хотя бы пенальти не «привёз».

Красно-белые остались вдесятером, поэтому вынуждены были уже больше думать об обороне. Любопытно, что Абаскаль не стал делать замену, а просто отправил на правый фланг защиты Зиньковского. Не самая приятная, мягко говоря, роль для Антона! Но чего не сделаешь ради команды? В первом тайме «Спартак» больше не прогнулся под давлением «Локомотива», и по ударам в эти 45 минут получилась абсолютная ничья — 7:7 (из штрафной — 4:4, в створ — 1:1).

После перерыва на правый фланг обороны «Спартака» вышел игрок, который больше привык к этой позиции, но тоже с атакующим менталитетом — Мозес. А Зиньковский вернулся на фланг полузащиты, и ход Абаскаля оправдал себя. Антон тут же забил! Красно-белые не отказались от контригры. В этой атаке спартаковцев Тикнизян не заблокировал передачу в центр, где идеально сработала подстройка Зиньковского под Промеса. Куликов же не среагировал на подсказ партнёра, так что никто не помешал вингеру пробить по воротам Лантратова.

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Пожалуй, Галактионову ещё с самого начала второго тайма стоило выпустить дополнительного атакующего игрока вместо кого-то из разрушителей. Однако тренер «Локо» сделал это только при счёте 0:1, когда Куликова поменял Пиняев. Через пять минут после перестановки железнодорожники отыгрались, правда, хозяева провели свою голевую атаку без участия юного вингера. Два экс-спартаковца Глушенков и Дзюба прорвали опорную зону и центр обороны соперника. Максим почти потерял мяч, но всё же протолкнул его на Артёма, который открылся между Дуарте и Мозесом. В такой ситуации решить эпизод мастеру уровня Дзюбы было проще простого. Он опять забил «Спартаку».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456254176&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.