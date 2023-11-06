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16:50 (мск), источник: Аргументы и факты

«Как мышь в крупе». Олег Романцев объяснил, что надо менять в нашем футболе

Легендарный тренер в интервью aif.ru рассказал о вреде футбольных агентов и легионерах, сидящих на скамейке запасных, совете «бежать за границу» и советских методичках, по которым работают за рубежом.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

Мастер спорта СССР международного класса, заслуженный тренер РСФСР Олег Романцев, выступавший в роли защитника, а позже ставший самым титулованным тренером московского «Спартака» (выиграл чемпионат СССР и 8 чемпионатов России), также дважды руководивший сборной России, в интервью aif.ru заявил, что, несмотря на санкции, наши футболисты живут, «как мыши в крупе». Также он рассказал о вреде футбольных агентов и легионерах, сидящих на скамейке запасных, совете «бежать за границу», советских методичках, по которым работают за рубежом, и ностальгии по СССР.

«Играют вполсилы, никуда не стремятся»

Владимир Полупанов, aif.ru: Олег Иванович, российский спорт из-за санкций и изоляции переживает, наверно, самые худшие времена. Или были на вашем веку времена и похуже?

Олег Романцев: На моем веку, конечно, не было хуже. Но тяжелые времена были, когда распалась страна. Начало 90-х было очень непростым временем. Было непонятно, как дальше будет развиваться не только спорт, а вообще наша жизнь. В те годы было много хороших футболистов. И те, кто имел возможность, уезжали за границу. Поэтому построить команду было сложно. Только кто-то засветился, начал играть, а его переманивали. После каждого сезона 2−3 ведущих игрока получали приглашение из-за рубежа. Приходилось начинать почти всё сначала. И так из года в год.

Что касается сегодняшнего нашего футбола, не думаю, что это такие уж сложные времена. Живут-то наши футболисты как в сказке. Андрей Петрович Старостин про некоторых футболистов говорил: «Как мышь в крупе». То есть в очень комфортных условиях.

Мне кажется, у наших футболистов сейчас очень комфортные условия. Играют вполсилы, никуда не стремятся. Иногда смотрю, и запасные игроки сидят на скамейке с равнодушными лицами, в носу ковыряются, улыбаются, а команда 0:3 проигрывает.

Правильно тренер сборной Валерий Карпин говорит: «Кто может уезжать — уезжайте». Наверно, этот совет имеет право на существование.

Пример Александра Головина, который играет за французский клуб «Монако», тому доказательство. Там все-таки высокая конкурентная среда. «Как мышь в крупе» в хорошем европейском клубе не просуществуешь долго. На каждой тренировке, каждой игре нужно доказывать свою состоятельность. А это, как правило, даёт рост футболисту. А для нерадивых футболистов нынешнее состояние российского футбола очень выгодно. И совет уезжать — мало до кого дойдет. Стремиться им особо некуда, в Европе они не очень-то нужны.

Источник: РИА "Новости"

— Егор Титов и Дмитрий Булыкин тоже поддержали Карпина: мол, если есть возможность, надо бежать из РПЛ. А какой смысл куда-то бежать, если здесь платят хорошие деньги за средний футбол?

— Не просто «хорошие», а огромные деньги!

— Не зовут из-за санкций или потому, что у нас сегодня нет футболистов, способных играть на уровне ведущих европейских клубов?

— Всё взаимосвязано. Как Ленин говорил: «Верхи не могут, низы не хотят». Если некуда стремится, они и не растут. А раз не растут, кому они нужны? Ещё одно меткое выражение братья Старостины мне подарили: «Деньги надо не получать, а зарабатывать». Когда получают, ничего не добившись, это развращает. Опять скажут, что я считаю чужие деньги. Ради бога, пусть получают хорошо, но за достижения, а не за то, что сидят в запасе.

«Футболисты занимались футболом, а не околофутбольными делами»

— Вы довольно рано начали тренерскую карьеру, в 29 лет. Застали и советские времена, и лихие 90-е, и тучные нулевые. Под вашим руководством футболисты показывали интересный футбол. Это потому, что у вас были высокие требования или сами по себе игроки были мотивированными и талантливыми?

— Думаю, и то, и другое. Есть среди моих воспитанников футболисты, признававшиеся во всём мире. На них смотрели другие, подтягивались. Но и требования у меня были жесткими. Сложно было поменять команду. Если ты в какой-то команде повел себя неправильно, тебя больше никуда не брали. Поэтому футболисты старались не оплошать, занимались футболом, а не околофутбольными делами. И росли, как правило. Меня частенько спрашивают: «Как вы за двое суток могли команду собрать?» А сейчас хвастаются тем, что за день до игры собирают. Всё стало вольготнее. Футболистам перед игрой надо, в частности, правильно питаться. На тренировочной базе в Тарасовке это хорошо организовано. Завтрак, обед, ужин не очень обильные, обычная еда: первое, второе, салат и компот. Всё дисциплинирует, даже приём пищи. А если ты дома, жена заставит в магазин бежать, звонить мяснику и т. д. За команду раньше держались, за честь стояли намертво. Не было такого пренебрежительного отношения: выгонят, в другую пойду.

— А сейчас?

— Сейчас довольно большая текучка. Без агентов, конечно, нельзя. Но они порой негативно влияют на футбол. Дезинформируют. Читаешь и удивляешься: одного футболиста приглашают то в одну, то в другую, то в третью команду. А он по мячу через раз попадает. Но если в газете написали, руководство команды думает: «А вдруг его у нас переманят. Надо с ним переподписывать контракт и зарплату прибавить». А сам футболист и не знает даже, что его в «Баварию», оказывается, приглашают. Закон рынка. Футболисты стали товаром. Когда я играл, у нас такого не было. Футболист был личностью. А сейчас сел на «Мерседес», да переехал в другую команду.

«Были игроки с таким характером! Умереть готовы были за команду»

— Это правда, что вы были очень жестким тренером в «Спартаке»? Читал, что Андрей Тихонов однажды зашел в автобус после вас, и вы его в дубль отправили.

— Не было этого. Выдумки. Но я был жестким в интересах команды. Думаю, футболисты мне даже благодарны за это. А иначе как дисциплины добиться?

— За нарушения рублем наказывали?

— Получали тогда не так много, как сейчас — 180 рублей. Чего-то с них еще брать что ли? В дубль тоже не отправлял. Прежде всего я разговаривал. Были моменты, когда игроки основного состава пропадали.

— По пьяной лавочке?

— А я не знаю. В такие вещи я никогда не влезал. Это мой принцип. Когда такое происходило, я вызывал ведущих игроков и спрашивал: «Вы мне скажите главное — он жив? У меня связей, слава Богу, много. Могу до министра МВД дойти, если надо. Найдут». Если говорили, что с игроком всё в порядке, меня интересовал только один вопрос: «Когда будет?» Потом приходили — каялись. И я прощал. А что делать, если футболист сильный. Нечасто, правда, но было и такое в «Спартаке» — приходит футболист на тренировку, вижу — не готов. Я ему при всех говорю: «Наказывать тебя не буду. Но послезавтра у нас игра. Если сыграешь хорошо — я тебе сам бутылку водки куплю». После таких разговоров, как правило, выходили на поле, рвали и метали, даже если и не режимили перед игрой.

— И водку вы покупали после этого?

— Ну, а как же — слово есть слово. Вместе, конечно, не пили (смеется), но проставлялся. А были игроки с таким характером! Умереть готовы были за команду.

Источник: РИА "Новости"

«Садырин на меня какое-то время был в обиде»

— Были периоды, когда нашу национальную сборную тренировали иностранцы, получавшие гигантские деньги. Сейчас иностранных тренеров в нашем футболе меньше стало. Но есть. Как вы относитесь к этому?

— Что бы я ни сказал, кто-то скажет, что я прав, кто-то скажет — неправ. У каждого свой взгляд. Кому-то нравится Иванов, а кому-то Петров. Есть прекрасные специалисты, а есть те, кто непонятно, что делает в футболе. Фамилий называть не буду. В «Спартаке» после каждой игры я индивидуально опрашивал футболистов в письменной форме: кого бы они поставили в состав на следующую игру? Ни разу не называли один и тот же состав. Обязательно с какими-нибудь изменениями. И себя вписывали, потому что каждому хочется попасть в основной состав. У каждого свое мнение. И одного быть не может.

— А вы прислушивались к игрокам, когда состав на игру объявляли?

— Как прислушиваться? Мне что, 11 составов ставить разных? Но было интересно, посмотреть. Одного человека никто не написал, а другого все регулярно вписывают в состав. Костяк всегда был очевидным.

— Вспомнил историю, когда в сборной под руководством Садырина 14 игроков взбунтовались, подписав письмо с требованием уволить тренера…

— Мне этот вопрос часто задают. Сразу говорю: я ничего не знаю об этом. Кто-то из нерадивых журналистов предположил (а «спартаковцев» много было в той сборной), что мое какое-то участие в этом было. Кто-то нашептал Павлу Федоровичу Садырину. Он на меня какое-то время был в обиде. А когда понял, что я не имею к этому никакого отношения, сам приехал на игру (а мы на выезде играли), и мы очень тепло с ним пообщались. И остались в очень дружеских отношениях. Я сильно переживал, когда он ушел из жизни.

— Но как вы относитесь к тому, когда футболисты начинают диктовать свою волю, пытаются поменять тренера, в частности?

— Сужу по себе. Отрицательно отношусь. Таких футболистов у меня бы никогда не было.

— А как вам ваш воспитанник Валерий Карпин в качестве главного тренера национальной сборной?

— Мне кажется, что это самый правильный выбор — поигравший на высоком уровне, знающий, харизматичный. Какое его качество мне больше всего импонирует, помимо профессионализма — он никого не боится. При этом с уважением относится к тем, кто этого заслуживает. Но без боязни. Он еще пацаном был, выходил на поле и был равным, минимум, со всеми. «С кем играем? Да они не сильнее нас». Никогда не испытывал боязни даже перед самым грозным соперником. И когда он играл, рядом с ним ребята чувствовали в себе уверенность. И она передается футболистам сейчас, когда он тренирует. А когда он у меня играл в команде, видя, с каким выражением лица тренируется Карпин, понимал, что мы будем, минимум, достойно выглядеть.

«Наше преклонение перед иностранцами надо потихоньку убирать»

— То, что нам сегодня приходится играть со сборными не самого высокого уровня — Иран, Ирак, Кения, Катар, Египет, Камерун — расхолаживает?

— Не стоит относиться пренебрежительно к этим командам. Тот же Камерун или Египет — не такие уж второстепенные команды. Да, чемпионы мира и Европы пока южноамериканцы и европейцы. Когда-то мы играли с той же командой Марокко, и выиграли 4:0. Это была команда проходная. Сейчас смотрю, как играет сборная Марокко — если бы команда стала чемпионом мира, я бы не удивился. По игре марокканцы никому не уступают, в составе сборной много игроков, играющих в топовых европейских клубах.

Разве мы думали раньше, что в Мали или Гвинее умеют играть в футбол? А сегодня в наших ведущих командах игроки из этих стран выступают.

— Марокко совсем небогатая страна, людей там живет гораздо меньше, чем в России. И в футбол играет меньше народу. Условий, как у наших футболистов, нет. И при этом там показывают высокий уровень футбола. Почему мы не можем?

— Агенты привозят игроков из-за рубежа и получают за это большие проценты. Понимаю, когда берут таких, как Малком (игрок сборной Бразилии и «Зенита» в 2019—2023 гг. — прим. ред.) или Данни (игрок сборной Португалии в 2001—2016 гг., «Динамо» в 2005—2008 гг., «Зенита» в 2008—2017 гг. — прим. ред.). В «Спартаке» был Алекс (2009−2011 гг. — прим. ред.), Промес, который сейчас играет. Это игроки высокого уровня. Но везут-то чаще не таких.

— Как будто «на распродаже» купленных?

— Да. А какой-нибудь наш парень сидит из-за этого на скамейке. Хотя он не хуже. Даже в первой лиге у нас — сплошь иностранцы. Это беда. Надо перестраивать психологию людей, которые приглашают таких футболистов, и тех, кто платит им деньги.

Недавно побывал на детско-юношеском турнире в Лужниках, где меня попросили вручить награды. Я никогда в этом плане не отказываю. 18 городов предварительно проводили турниры, а финальная часть проходила в Москве. И организаторы со мной советуются: «Может, нам агентов футбольных пригласить на финал?» И я подумал: «До чего мы дошли?» Агенты сами должны быть проявлять инициативу, организаторов таких турниров за глотку держать, интересоваться, где и когда играют молодые ребята, чтобы разглядеть будущих звезд. Может, им еще платить надо, чтобы пришли? Пока мы сами себя не будем уважать, никто нас уважать не будет. Началось все, наверно, с Петра I, когда он поехал в Голландию «перенимать опыт и технологии». Но тогда мы ничего не умели. А сейчас всё сами умеем. Первые в космос полетели, и все равно смотрим на Запад с восхищением. Наше преклонение перед иностранцами надо потихоньку убирать.

Источник: РИА "Новости"

— Это преклонение особенно усилилось в 90-е, после распада СССР?

— Когда распался СССР, мы начали всё, что было в советское время, хаять. Нет, дамы и господа, в Союзе было много чего хорошего. А с Запада столько дерьма взяли, что всё хорошее стали забывать. Я хорошо отношусь к легионерам, которые приезжают сюда и действительно показывают высокий уровень. А привозить ребят, которые, непонятно будут играть или нет, и здесь их готовить — это неправильно. У наших детских тренеров и стимула особого нет готовить классных футболистов. Во-первых, они копейки зарабатывают. Во-вторых, перспектива приготовить футболиста для основного состава команды высшего дивизиона очень незначительна, потому что из-за рубежа везут, как хорошо вы сказали, купленных «на распродаже».

Как только заиграл у меня Александр Мостовой (ему еще 16 лет не было), я его привел на просмотр к Константину Бескову. Он ему не понравился. Через неделю снова привел. В итоге Саша вырос в звезду мирового масштаба. Заиграли у меня и Вася Кульков, и Дима Градиленко. Из «Красной Пресни» (вторая лига) у меня три человека доросли до высшей лиги, два игрока до европейского уровня. Два игрока попали в национальную сборную СССР, один в молодежную. «Научить нельзя, можно научиться», — еще одно высказывание Старостиных. Кто хотел научиться, тот научился.

— А что с детским футболом у нас вообще происходит?

— По-моему, катастрофа.

Талантливые ребята никуда не делись. Но условий, чтобы их растить, особо не создают. Их надо выискивать, а не с Запада привозить, при всем уважении. И так поднимать наш футбол.

Не поднимет наш футбол человек, который приехал к нам из Южной Америки и сел на лавку. Он будет занимать место какого-нибудь нашего футболиста. Англичане как делают? Играет человек за свою национальную сборную (как тот же Аршавин), его приглашают в хороший английский клуб. А если бы Аршавин не играл за сборную, его бы никто в Англию не пригласил. У нас же нет такого пункта в контрактах. Египтянин Салах играет за свою национальную сборную, поэтому и заслужил право играть в английской премьер-лиге. Попал Вендел в национальную сборную Бразилии (до 23 лет — прим. ред.), пригласили в «Зенит». Данни за сборную Португалии играл, попал сначала в «Динамо», потом в «Зенит». Вот это правильный подход. А в основном-то люди неизвестно откуда, почему и за какие заслуги приглашаются в российские клубы.

Мне как-то пришлось подтверждать тренерскую лицензию (это нужно было делать в другой стране по правилам УЕФА), для чего я отправился в Голландию, в ПСВ «Эйндховен». Тренером там тогда работал Рональд Куман (мой хороший знакомый). И он мне признался, что всю информацию по физподготовке футболистов они черпали из методичек, которые писали советские специалисты. По нашим методикам начинали работать в Голландии. «Поэтому мне учить вас нечему», — сказал он мне. Многие наши учебники переведены на разные языки, и люди по ним до сих пор работают в некоторых странах. Ноу-хау придумать очень сложно. Записи тренировок любых тренеров с мировыми именами (Юргена Клоппа, Жозе Моуринью или Хосепа Гвардиолы) можно найти. Пожалуйста, смотри. Но прежде всего психология имеет значение. И нужно уметь чутье, угадывать — из кого может вырасти хороший футболист, а из кого нет.

Упражнений можно за 5 минут придумать десятки. Только нужны ли они? Важно, какие требования ты предъявляешь. Можно передачу сделать так, что мяч «задробил». А когда ты тысячу раз сделал это упражнение и довёл до автоматизма, у тебя мяч с обратным вращением по траве стелется и шуршит. Когда требуешь, чтобы до автоматизма простые действия совершались, тогда игрок получается хороший.

«Уходить нужно, когда не прежнем месте работы нет никакой перспективы»

— В 90-е вас сватали в зарубежные клубы, в частности, приглашали возглавить испанский клуб «Депортиво». Но вы отказались. Почему?

— Потому что понимал, что в своей стране многое могу сделать. Уходить нужно, когда не прежнем месте работы нет никакой перспективы. С одной стороны, я здесь вроде бы все выиграл — и первенство, и Кубки, и как игрок, и как тренер. Но хотелось со «Спартаком» выиграть и европейские кубки. Шансы были. Но повторю, вроде бы на следующий год должны выстрелить, команда должна быть готова, нужно было чуть-чуть усилить одну-две позиции, а лидеры вдруг уезжают играть за рубеж. Да и Николай Петрович Старостин не был сторонником моего отъезда. В общем, желание больше сделать здесь пересиливало.

— Но там же вам и деньги другие предлагали, наверно?

— Как это ни странно, где бы я ни работал, ни разу я даже вопроса не задал: какая у меня будет зарплата? А когда приглашающие меня на работу люди спрашивали, сколько бы я хотели получать? — отвечал: «Начну работать, будет результат, тогда будем разговаривать».

— До подписания контракта даже не обсуждали сумму?

— Нет. Какую-то минимальную сумму мне были обязаны платить. Не бесплатно же работать. А основной контракт я подписывал только после того, как был какой-то результат.

«20 лет не работаю, а еще не отдохнул»

— Вы как-то сказали, что вам надоел футбол. Это правда?

— Правда. Скоро будет ровно 20 лет, как я не работаю. А я еще не отдохнул. Это было довольно тяжело. В то время, когда я работал, у меня не было ни секунды свободного времени. И днем, и ночью — работа. Днем на поле, а ночами футбол смотрел на экране. Видимо, пресытился очень сильно.

— И даже не смотрите сегодня футбол?

— Смотрю. Я имею в виду, что больше не могу тренировать. Как представлю, что мне нужно встать и поехать на тренировку, плохо становится. Я, конечно, смогу работать, но уже без того энтузиазма и желания, с которыми работал. Когда закончил тренерскую карьеру, мне поступали предложения, даже от руководителей некоторых государств. Я говорил, что с уважением отношусь к предложению, но не могут гарантировать, что буду работать искренне. А на эту работу нужно идти с горящими глазами. Карпин, Юран не насытились футболом, у них глаза горят, они хотят работать. Дай Бог, чтобы они достигли как можно больших высот.

— Чем вы сегодня заняты?

— С вами разговариваю (смеется). У меня сегодня еще два интервью. Не знаю почему, но интерес к моей персоне почему-то не пропадает. Уже, кажется, должно приесться.

— А команду ветеранов «Спартака» разве не тренируете?

— Я, скорее, там как свадебный генерал. Недавно мы играли в Звенигороде на центральном стадионе им. Анатолия Крутикова, который открыли после реконструкции. В Нижний Новгород ездили. Я и в Тулу ездил на матчи, когда Дима Аленичев там работал в «Арсенале», ходил на матчи «Родины» (клуб выступает в первой лиге ФНЛ — прим. ред.), когда Дима Парфенов там работал. С удовольствием смотрю матчи команд Рашида Рахимова (тренер ФК «Рубин» — прим. ред.) и Мирослава Ромащенко (тренер ФК «Ахмат» — прим. ред.). Стараюсь следить за этими тренерами. И за Валерой Карпиным — само собой. Всем им желаю успехов. Так что совсем без футбола всё равно никак.

Источник: РИА "Новости"

— Как вы нынешнее время воспринимаете?

Я остался человеком ХХ века. Хочу назад в СССР. Скучаю по тому времени. Ничего плохого мне СССР не сделал. Только хорошее.

Иногда думаешь, может, я то время так воспринимаю потому, что был молодой и энергичный. А потом понимаю, что не только поэтому. Всё было добрее и искреннее. Я думал, меня одного эта ностальгия мучает. А тут прочитал интервью Александра Чивадзе (экс-игрок тбилисского «Динамо», экс-тренер сборной Грузии — прим. ред.), который сказал фразу (я об этом тоже думал, но никогда бы такое не сказал, я не до такой степени сентиментальный): «Лучшее время у меня было, когда я выходил на поле с четырьмя буквами на груди — СССР». А я стесняюсь так говорить. Подумают: старый слюнтяй. Я поспрашивал ребят — Дасаева, Хидиятуллина, Шавло. У них то же самое. Мы об этом публично не говорим. Но это наше лучшее время, когда мы выходили с четырьмя буквами на груди.

Автор: Владимир Полупанов

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