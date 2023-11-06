Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Оренбург
Ростов
00
Футбол. Первая лига
15:00
Акрон
Енисей
Футбол. Первая лига
16:00
Шинник
Алания
Футбол. Премьер-лига
16:30
Урал
Рубин
Футбол. Первая лига
17:00
Торпедо
Волгарь
Футбол. Первая лига
18:30
КАМАЗ
СКА-Хабаровск
Футбол. Премьер-лига
19:30
Сочи
Динамо
Футбол. Зарубежный
20:30
Фрозиноне
Эмполи
Футбол. Зарубежный
22:45
Торино
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
23:00
Тоттенхэм Хотспур
Челси
Футбол. Зарубежный
23:00
Хетафе
Кадис
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
5.11
Локомотив
Спартак
11
5.11
ЦСКА
Пари Нижний Новгород
32
5.11
Краснодар
Крылья Советов
21
4.11
Балтика
Зенит
02
4.11
Ахмат
Факел
12
29.10
ЦСКА
Краснодар
10
29.10
Динамо
Урал
21
29.10
Пари Нижний Новгород
Сочи
10
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
13:15 (мск), источник: Чемпионат.com

«Оренбург» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч 14-го тура РПЛ

Сегодня, 6 ноября, состоится матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и «Ростовом».

Оренбург
РостовПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Пресс-служба ФК "Ростов"

Встреча пройдёт на стадионе «Газовик» и начнётся в 14:00 мск.

Стартовый состав «Оренбурга»: Сысуев, Сиваков, Гогличидзе, Адамов, Перес, Вера, Флорентин, Обухов, Воробьёв, Мансилья, Марин.

Стартовый состав «Ростова»: Песьяков, Вахания, Осипенко, Чернов, Терентьев, Щетинин, Глебов, Байрамян, Голенков, Мохеби, Ионов.

«Ростов» после 13 игр в рамках внутреннего российского первенства занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков. «Оренбург» располагается на 14-м месте. Команда Давида Деограсии набрала 12 очков после 13 проведённых встреч.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Овечкин забросил и стал лучшим снайпером в истории НХЛ! Разбираемся
Кто круче — Хабиб или Махачев? Ответ понравится не всем
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь