«Оренбург» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч 14-го тура РПЛ

Встреча пройдёт на стадионе «Газовик» и начнётся в 14:00 мск.

«Ростов» после 13 игр в рамках внутреннего российского первенства занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков. «Оренбург» располагается на 14-м месте. Команда Давида Деограсии набрала 12 очков после 13 проведённых встреч.