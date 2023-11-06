Футболист Акинфеев сообщил, что получил три высших образования

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата Европы по футболу 2008 года Игорь Акинфеев имеет три высших образования. Об этом он рассказал на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия».

«В академии физической культуры учат всему, — сказал Акинфеев. — Я считаю, что для любого человека, не только спортсмена, важно образование. У меня три высших образования, не знаю, остановлюсь на этом или нет».

«Понемногу надо знать везде, вдруг детям надо будет помочь с уроками, а ты уже все забыл. Надо настраивать себя на то, что знать все невозможно, но мы развиваемся всю жизнь», — добавил футболист.