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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
13:55 (мск), источник: ТАСС

Футболист Акинфеев сообщил, что получил три высших образования

Вратарь ЦСКА не исключил, что на это не остановится.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата Европы по футболу 2008 года Игорь Акинфеев имеет три высших образования. Об этом он рассказал на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия».

«В академии физической культуры учат всему, — сказал Акинфеев. — Я считаю, что для любого человека, не только спортсмена, важно образование. У меня три высших образования, не знаю, остановлюсь на этом или нет».

«Понемногу надо знать везде, вдруг детям надо будет помочь с уроками, а ты уже все забыл. Надо настраивать себя на то, что знать все невозможно, но мы развиваемся всю жизнь», — добавил футболист.

Акинфееву 37 лет, он является воспитанником ЦСКА. В составе московского клуба вратарь шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал кубок, семь — суперкубок страны. В 2005 году он стал победителем Кубка УЕФА. Также футболист является бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России.

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