Текущие события
Футбол. Первая лига
17:00
Торпедо
Волгарь
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Урал
Рубин
00
Футбол. Первая лига
перерыв
Шинник
Алания
22
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Акрон
Енисей
31
Футбол. Первая лига
18:30
КАМАЗ
СКА-Хабаровск
Футбол. Премьер-лига
19:30
Сочи
Динамо
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург
Ростов
11
Футбол. Зарубежный
20:30
Фрозиноне
Эмполи
Футбол. Зарубежный
22:45
Торино
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
23:00
Тоттенхэм Хотспур
Челси
Футбол. Зарубежный
23:00
Хетафе
Кадис
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
14:00
Оренбург
Ростов
11
5.11
Локомотив
Спартак
11
5.11
ЦСКА
Пари Нижний Новгород
32
5.11
Краснодар
Крылья Советов
21
4.11
Балтика
Зенит
02
4.11
Ахмат
Факел
12
29.10
ЦСКА
Краснодар
10
29.10
Динамо
Урал
21
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
16:23 (мск), источник: Чемпионат.com

«Урал» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч 14-го тура РПЛ

Сегодня, 6 ноября, в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 встретятся «Урал» и «Рубин».

Урал
РубинПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Команды объявили стартовые составы на матч.

Стартовый состав «Урала»: Помазун, Филипенко, Кулаков, Бегич, Итало, Егорычев, Сунгатулин, Мишкич, Юшин, Бикфалви, Шеттине.

Стартовый состав «Рубина»: Дюпин, Кабутов, Грицаенко, Тесленко, Вуячич, Безруков, Иву, Вада, Чумич, Ранджелович, Даку.

Обслуживать матч будет бригада арбитров, которую возглавит Василий Казарцев. Ассистенты главного судьи — Дмитрий Ермаков и Андрей Веретёшкин. Резервный рефери — Владимир Сельдяков.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Овечкин забросил и стал лучшим снайпером в истории НХЛ! Разбираемся
Кто круче — Хабиб или Махачев? Ответ понравится не всем
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь