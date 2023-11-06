«Ростов» ушел от поражения в матче с «Оренбургом» благодаря голу Осипенко

Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Романом Сафьяном (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. Встреча завершилась вничью 1:1.

Первый гол в матче был забит на 71-й минуте. Отличился нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456254179&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На 85-й минуте защитник «Ростова» Максим Осипенко сравнял счёт.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456254180&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Стоит отметить, что на 33-й минуте первого тайма Осипенко не реализовал 11-метровый удар, попав в штангу ворот Николая Сысуева. Этот промах стал первым для Максима с пенальти в матчах за «Ростов».