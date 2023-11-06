«Рубин» в гостях обыграл «Урал» в матче чемпионата России
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Казанский «Рубин» в гостях обыграл екатеринбургский «Урал» в матче 14-го тура чемпионата России по футболу.
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Казанский «Рубин» в гостях обыграл екатеринбургский «Урал» в матче 14-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч во встрече забил аргентинский полузащитник Валентин Вада (60-я минута).
В составе «Урала» впервые с 15 апреля на поле появился полузащитник Юрий Газинский, получивший травму плеча в матче чемпионата России против ЦСКА в минувшем сезоне.
«Рубин» поднялся на девятую строчку в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Казанцы не пропустили в четвертом матче подряд. «Урал» не может победить на протяжении девяти матчей чемпионата России и с 16 очками занимает 12-ю строчку.
В следующем туре екатеринбуржцы 11 ноября на выезде сыграют против самарских «Крыльев Советов», казанцы на день позже в гостях проведут встречу с «Сочи».