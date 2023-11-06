«Рубин» в гостях обыграл «Урал» в матче чемпионата России

Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч во встрече забил аргентинский полузащитник Валентин Вада (60-я минута).

В составе «Урала» впервые с 15 апреля на поле появился полузащитник Юрий Газинский, получивший травму плеча в матче чемпионата России против ЦСКА в минувшем сезоне.

«Рубин» поднялся на девятую строчку в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Казанцы не пропустили в четвертом матче подряд. «Урал» не может победить на протяжении девяти матчей чемпионата России и с 16 очками занимает 12-ю строчку.