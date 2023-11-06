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18:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Рубин» в гостях обыграл «Урал» в матче чемпионата России

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Казанский «Рубин» в гостях обыграл екатеринбургский «Урал» в матче 14-го тура чемпионата России по футболу.

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УралПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч во встрече забил аргентинский полузащитник Валентин Вада (60-я минута).

В составе «Урала» впервые с 15 апреля на поле появился полузащитник Юрий Газинский, получивший травму плеча в матче чемпионата России против ЦСКА в минувшем сезоне.

«Рубин» поднялся на девятую строчку в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Казанцы не пропустили в четвертом матче подряд. «Урал» не может победить на протяжении девяти матчей чемпионата России и с 16 очками занимает 12-ю строчку.

В следующем туре екатеринбуржцы 11 ноября на выезде сыграют против самарских «Крыльев Советов», казанцы на день позже в гостях проведут встречу с «Сочи».

Урал
0:1
Первый тайм: 0:0
Рубин
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