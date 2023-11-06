Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
Челси
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Хетафе
Кадис
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Торино
Сассуоло
21
Футбол. Зарубежный
6.11
Фрозиноне
Эмполи
21
Футбол. Премьер-лига
6.11
Сочи
Динамо
33
Футбол. Первая лига
6.11
КАМАЗ
СКА-Хабаровск
10
Футбол. Первая лига
6.11
Торпедо
Волгарь
03
Футбол. Премьер-лига
6.11
Урал
Рубин
01
Футбол. Первая лига
6.11
Шинник
Алания
33
Футбол. Первая лига
6.11
Акрон
Енисей
31
Футбол. Премьер-лига
6.11
Оренбург
Ростов
11
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
6.11
Сочи
Динамо
33
6.11
Урал
Рубин
01
6.11
Оренбург
Ростов
11
5.11
Локомотив
Спартак
11
5.11
ЦСКА
Пари Нижний Новгород
32
5.11
Краснодар
Крылья Советов
21
4.11
Балтика
Зенит
02
4.11
Ахмат
Факел
12
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
6 ноября, источник: Спорт РИА Новости

«Сочи» сыграл вничью с «Динамо», отыграв два мяча

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. «Сочи» сыграл вничью с московским «Динамо» в матче 14-го тура чемпионата России по футболу.

Сочи
ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Сочи завершилась со счетом 3:3. В составе хозяев отличились Никита Бурмистров (24-я минута), Лука Джорджевич (62), который также не реализовал пенальти на 38-й минуте, и Ваня Дркушич (73). У гостей мячи забили Луис Чавес (26), для которого этот гол стал дебютным в составе московского клуба, Константин Тюкавин (42) и Ярослав Гладышев (44). На шестой компенсированной минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник «Сочи» Марсело Алвес.

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук впервые в карьере отразил пенальти в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). «Сочи» не реализовал третий подряд 11-метровый удар. В матче прошлого тура с «Нижним Новгородом» (0:1) команда упустила две возможности отличиться с пенальти.

«Динамо» набрало 22 очка и поднялось на пятое место в турнирной таблице, доведя беспроигрышную серию в РПЛ до пяти матчей. «Сочи» с 10 очками идет на последней, 16-й строчке. В следующем туре москвичи 12 ноября примут «Оренбург», сочинцы в тот же день дома сыграют против казанского «Рубина».

Сочи
3:3
Первый тайм: 1:3
Динамо
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Могучая ложь: украинка отреклась от Ласицкене и переврала ее слова
'В России надо уметь молчать': Кавагути — об Исинбаевой, Валиевой, санкциях
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь