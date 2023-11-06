«Сочи» сыграл вничью с «Динамо», отыграв два мяча
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. «Сочи» сыграл вничью с московским «Динамо» в матче 14-го тура чемпионата России по футболу.
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. «Сочи» сыграл вничью с московским «Динамо» в матче 14-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча в Сочи завершилась со счетом 3:3. В составе хозяев отличились Никита Бурмистров (24-я минута), Лука Джорджевич (62), который также не реализовал пенальти на 38-й минуте, и Ваня Дркушич (73). У гостей мячи забили Луис Чавес (26), для которого этот гол стал дебютным в составе московского клуба, Константин Тюкавин (42) и Ярослав Гладышев (44). На шестой компенсированной минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник «Сочи» Марсело Алвес.
Вратарь «Динамо» Игорь Лещук впервые в карьере отразил пенальти в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). «Сочи» не реализовал третий подряд 11-метровый удар. В матче прошлого тура с «Нижним Новгородом» (0:1) команда упустила две возможности отличиться с пенальти.
«Динамо» набрало 22 очка и поднялось на пятое место в турнирной таблице, доведя беспроигрышную серию в РПЛ до пяти матчей. «Сочи» с 10 очками идет на последней, 16-й строчке. В следующем туре москвичи 12 ноября примут «Оренбург», сочинцы в тот же день дома сыграют против казанского «Рубина».