«Сочи» сыграл вничью с «Динамо», отыграв два мяча

Встреча в Сочи завершилась со счетом 3:3. В составе хозяев отличились Никита Бурмистров (24-я минута), Лука Джорджевич (62), который также не реализовал пенальти на 38-й минуте, и Ваня Дркушич (73). У гостей мячи забили Луис Чавес (26), для которого этот гол стал дебютным в составе московского клуба, Константин Тюкавин (42) и Ярослав Гладышев (44). На шестой компенсированной минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник «Сочи» Марсело Алвес.

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук впервые в карьере отразил пенальти в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). «Сочи» не реализовал третий подряд 11-метровый удар. В матче прошлого тура с «Нижним Новгородом» (0:1) команда упустила две возможности отличиться с пенальти.